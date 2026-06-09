גפני נגד גיל לימון ללא קרדיט

עימות חריף התפתח הבוקר (שלישי) בוועדת הכספים במהלך הדיון בהצעת חוק המעונות שמקדמים חברי הכנסת החרדים.

החוק נועד להסדיר את סוגיית הסבסוד במעונות היום למשפחות חרדיות גם במקרים שבהם האב מוגדר חייב גיוס, לאחר פסיקת בג"ץ בנושא.

במהלך הדיון נכנס יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, והטיח במשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון: "באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות - אנטישמיות".

האמירה עוררה סערה בקרב חברי האופוזיציה שנכחו בדיון. ח"כ גלעד קריב מחה על הדברים והשיב: "אנטישמיות זה לירוק בפרצופם של אנשי הקבע ונשות המילואימניקים".

גם חברי הכנסת נעמה לזימי ונאור שירי הביעו התנגדות לדברים במהלך הדיון, "אנטישמיות זה מה שאתה עושה".