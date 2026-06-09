בן ארי חשפה מה סילמן אמרה ללפיד ערוץ הכנסת

חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד הבחינה במהלך נאומה שנשאה במליאת הכנסת בהגעתה של השרה עידית סילמן ופתחה במתקפה חריפה כלפי מי שהיתה יו"ר הקואליציה בממשלת לפיד-בנט.

"בואי נדבר על החנפנות שלך, הרי את עשית דוקטורט. התחלת מלפיד ובנט. אתם יודעים שהיא הלכה ללפיד ואמרה שהיא רוצה להיות ביש עתיד. זה לא עבד", פתחה בן ארי.

היא המשיכה ותיארה שיחות שהתקיימו עם מנסור עבאס בזמן הממשלה הקודמת תוך שהיא מעירה "אני יודעת עליך הכל".

בן ארי סיימה את דבריה והביעה תקווה שסילמן לא תשוב לכנסת. "ראיתי שלא הלך לך משהו בפריימריז. אני אדם מאמין ולמדתי בבית ספר דתי. בעזרת השם, נעשה ונצליח, ואת לא תהיי אפילו במקום 40 בליכוד"