עימות חריג נרשם היום במהלך הדיון בבית המשפט במסגרת משפט האלפים, כאשר סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עורך הדין עמית חדד, "עקץ" את ראשת הרכב השופטים.

המהומה באולם החלה לאחר שהתובע, עורך הדין יונתן תדמור, הציג לראש הממשלה נתניהו קטע מתוך שיחה שהתקיימה בינו לבין מוציא לאור של עיתון "ידיעות אחרונות", נוני מוזס.

עורך הדין חדד התנגד לקו התביעה וטען כי עו"ד תדמור מעלים בכוונה מנתניהו חלק חשוב ומרכזי מתוך אותה השיחה, טענה שאליה הגיב התובע באופן מיידי ואמר כי מדובר ב"האשמת שווא".

ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, התערבה בוויכוח וקיבלה את עמדת דברי הפרקליטות שלפיה השיחה המדוברת אכן הוצגה לנתניהו כנדרש.

בעקבות החלטת השופטת פנה אליה עורך הדין חדד ואמר, "גבירתי סנגורית מצוינת, וואו. היא יכולה לשבת פה ולהיות סנגורית של התביעה".

דבריו עוררו סערה באולם הדיונים, והובילו לתגובה נחרצת וזועמת מצד השופטת שזעמה: "אדוני חצוף, אדוני ישמור על כבודו של בית המשפט. זו לא הפעם הראשונה, אבל זו הפעם הראשונה שאני אומרת את זה".

חדד סירב לחזור בו מדבריו באולם והשיב לשופטת, "אני חושב שמגיעה לי התנצלות". פרידמן-פלדמן אמרה לו: "שאדוני יעיין בפרוטוקולים. עכשיו אדוני יישב".