מכירים את התחושה הזו? מגיעים לערב פנויים-פנויות, יש מישהו שנראה מתאים, אבל לא מעיזים לגשת.. הערב נגמר, ואתם עם תחושת החמצה של 'אולי זה היה יכול להיות זה'. מכירים?

בדיוק לתוך הוואקום הזה נכנסת בימים אלו הבשורה החדשה מבית 'פרויקט 252'. הפרויקט, שכבר הפך לשם דבר בכל הנוגע לליווי והדרכה של מחפשי זוגיות במגזר, השיק לאחרונה פלטפורמת אירועים חדשה וחכמה - 'פו"פ-up'.

המערכת נועדה לשים סוף לחוסר הוודאות, ולרכז את כל אירועי ההיכרויות האיכותיים של המגזר במקום אחד, נגיש ובעיקר - שקוף לחלוטין. לא מדובר בעוד "לוח מודעות" רגיל, אלא בכלי עבודה טכנולוגי שנועד לתת שליטה בחזרה למשתמשים, ומאפשר להפיק את המירב מכל מפגש כזה:

רואים מי מגיע - כבר בשלב הרישום

אחד החידושים המשמעותיים במערכת, הוא היכולת לדעת מראש מי הולך להשתתף. באמצעות פרופילים אישיים תוכלו לראות מי אישר הגעה. אין יותר הפתעות לא נעימות - אתם בודקים אם הסגנון והאווירה הכללית מתאימים לכם, עוד לפני שרכשתם כרטיס. הידיעה לקראת מה אתם הולכים מאפשרת לכם להגיע נינוחים ופתוחים בהרבה.

שיקוף אחוזי משתתפים

מי מאיתנו לא חווה את התסכול בהגעה לאירוע עם רוב מוחלט ומוחץ של נשים או גברים? הפלטפורמה שמה לזה סוף. באמצעות המחשה של גרף נתונים קריא, תוכלו לראות בזמן אמת את אחוזי ההרשמה של גברים מול נשים לאירוע הספציפי. הנתונים גלויים ושקופים לכולם, מה שמאפשר לכם לקבל החלטה מושכלת ולדעת שאתם מגיעים למקום מאוזן.

להתכתב עם כולם גם אחרי האירוע

קרה לכם שראיתם מישהו מעניין, אבל לא מצאתם את הרגע הנכון לגשת? או שהתחלתם שיחה נעימה שנקטעה בגלל ההמולה? המערכת מציעה פתרון אלגנטי: צ'אט פנימי. מעכשיו, תוכלו להתכתב עם המשתתפים בצורה בטוחה, גם לפני הערב הגדול וגם אחריו. זהו כלי אידיאלי ועדין לשבירת הקרח וליצירת קשר בקצב שנכון לכם.

פלטפורמת 'פו"פ-up' צילום: פרויקט 252

פו"פ-up - המערכת החדשה של פרויקט 252 היא למעשה ביטוי נוסף לתפיסה רחבה הרבה יותר של המיזם - תפיסה שלפיה מציאת זוגיות דורשת עבודה אקטיבית, אבל היא לא צריכה להיות מלווה בסבל או בתסכולים מיותרים. הפלטפורמה, חכמה ככל שתהיה, אולי לא מבטיחה חתונה מחר בבוקר, אבל היא בהחלט מנקה את רעשי הרקע החוסמים ומאפשרת למחפשי הזוגיות להתמקד בעיקר.

כשהכלים הטכנולוגיים מורידים את מסך חוסר הוודאות, היציאה לפגישות והיכרויות הופכת ממטלה מתישה להזדמנות אמיתית ופרקטית. וזו, מתברר, רק טעימה קטנה מהמהפכה השלמה שפרויקט 252 מוביל בשטח עבור אלו שרוצים לקחת אחריות על הדרך שלהם לחופה.

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