בית משפט השלום בתל אביב גזר היום (שלישי) שנת מאסר בפועל על חיים סירוטקין, שהורשע לאחר שפגע בחמישה מפגינים במהלך הפגנה שהתקיימה באפריל 2024 בצומת הרחובות מנחם בגין ושאול המלך בתל אביב.

על פי גזר הדין, סירוטקין הגיע למקום עם אשתו ושני חברים. לאחר עימות מילולי שהתפתח בינו ובין מפגינים שחסמו את הצומת, לחץ על דוושת התאוצה וחצה את הצומת תוך שפגע בחמישה בני אדם. אחת הנפגעות סבלה משברים בצלעות וחבלת ראש ואושפזה בבית החולים.

גזר הדין המלא

השופט איתי הרמלין הדגיש כי המדינה לא טענה שסירוטקין התכוון לפגוע במפגינים, אלא שנהג בפזיזות ותוך קלות דעת כלפי הסיכון הנשקף ממעשיו. לדבריו, הנאשם יכול היה להמתין עד לפינוי הצומת, אך בחר להאיץ כאשר אנשים רבים ניצבו לפני רכבו.

בפסק הדין ציין השופט כי מעבר לפגיעה הגופנית בנפגעים, נגרמה גם פגיעה בתחושת הביטחון שלהם ובחופש הביטוי הפוליטי. הוא כתב כי נהיגה פרועה בתוך המון מפגינים עלולה להרתיע אזרחים מהשתתפות בפעילות מחאה בעתיד.

בנוסף למאסר, גזר בית המשפט על סירוטקין ארבע שנות פסילת רישיון נהיגה בפועל, שישה חודשי מאסר על תנאי ו-12 חודשי פסילת רישיון על תנאי.

כמו כן חויב לשלם פיצויים לנפגעים, בהם 20 אלף שקלים לנפגעת שנפצעה באורח הקשה ביותר ו-4,000 שקלים לכל אחד מארבעת הנפגעים הנוספים.

בדבריו האחרונים לבית המשפט אמר סירוטקין כי הוא לוקח אחריות על מעשיו, הביע צער על הפגיעה בנפגעים וציין כי היה עליו להישאר במכוניתו ולהמתין. השופט קבע כי חרף נסיבותיו האישיות ואורח חייו הנורמטיבי, חומרת המעשה מחייבת ענישה של מאסר בפועל.