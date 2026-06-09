ראש מועצת שומרון יוסי דגן גייס תמיכה נרחבת בוושינגטון לתוכנית ההתחברות ולהקמת יישובים חדשים בשומרון.

כ-20 סנאטורים וחברי קונגרס השתתפו במפגש מיוחד שנערך במועדון הקונגרס "קפיטול היל" בוושינגטון, במהלכו הציג דגן את התוכנית הכוללת הקמת 18 יישובים חדשים בצפון השומרון ותיקון של השלכות תוכנית ההתנתקות.

את האירוע אירחו הסנאטור ג'יימס לנקפורד וחברי הקונגרס מרלין סטצמן, ג'וש ברצ'ין ורוברט אדרהולט, אשר נחשפו למפה החדשה של האזור ולתוכנית לחידוש ההתיישבות באזור.

במהלך המפגש סיפר דגן על חזרתו לאחר כמעט 21 שנים ליישוב שא-נור שממנו גורש, וציין כי כיום הוא מתגורר במקום בקרוואן ומרגיש בו כמו בארמון.

כאשר תיאר את חזרתו לביתו, את תיקון ההתנתקות ואת הקמת 18 היישובים החדשים שעליהם עמלה המועצה, זכה למחיאות כפיים סוערות מצד הנוכחים. הוא הדגיש בדבריו את החשיבות ההיסטורית והביטחונית של המהלך עבור מדינת ישראל ועבור ארצות הברית כאחד.

"לפני עשרים ואחת שנים עשינו טעות קשה. פינינו את היישובים היהודיים ברצועת עזה ובצפון השומרון", אמר דגן בנאומו. "באופן אישי איבדתי את ביתי וגורשתי משא-נור שבצפון השומרון. לאחר מכן רצועת עזה הפכה למדינה הפלסטינית הראשונה. הפוליטיקאים הפרוגרסיביים שלנו הבטיחו לנו שהיא תהפוך ל'סינגפור של המזרח התיכון', ובסופו של דבר קיבלנו את ה-7 באוקטובר. היום בישראל אנחנו מבינים עד כמה חמורה הייתה הטעות של פינוי גוש קטיף וצפון השומרון".

הוא הוסיף: "לפני עשרים ואחת שנה פינינו ארבעה יישובים בצפון השומרון. היום אנחנו בונים שמונה עשר יישובים חדשים בצפון השומרון. זו המפה החדשה של צפון השומרון. אני עצמי חזרתי הביתה, לשא-נור. כרגע אני ומשפחתי מתגוררים בקרוואן, אבל אני יכול לומר לכם שאני מרגיש בו כאילו אני גר בארמון. מפני שחזרנו הביתה. מפני שאנחנו עושים צדק, כלפי עצמנו, כלפי ה' וכלפי ההיסטוריה שלנו".

הוא פירט על מהפכת ההתיישבות: "אנחנו מקימים יישוב חדש בהר עיבל. היינו בהר עיבל יחד ליד מזבח יהושע בן נון, אחרי הביקור הבטחתי לכם שבביקור הבא נשתה יחד קפה באחד היישובים החדשים. ואנחנו מקיימים את ההבטחה הזו. בביקור הבא נשתה יחד קפה עם המשפחות החדשות ביישוב החדש בהר עיבל, ליד מזבח יהושע, אחד המקומות המכוננים בתולדות עם ישראל. אחרי ה-7 באוקטובר אנחנו מבינים שזה לא רק עניין של ביטחון ישראל. זה גם עניין של ביטחון ארצות הברית. ולכן אנחנו כאן יחד כדי לעשות זאת, וכדי לנצח יחד".

במהלך האירוע אמר חבר הקונגרס סטאצמן על תוכנית ההתחברות: "זה מרגש, הידיעה שהישובים האלה מתפתחים - זה אומר שיש משפחות, זה אומר שיש מקומות עבודה חדשים, יש עסקים חדשים, ותהיה הזדמנות לאנשים לבוא ולבקר באתרים האלה שכולנו גדלנו עליהם ולכן אני כל כך נרגש שאתה מוביל את זה, ראש המועצה דגן. אנשים צריכים לבקר ביהודה ושומרון כשהם מבקרים בישראל ולהיפגש אתך, תודה על המנהיגות שלך".

הסנאטור הבכיר לנקפורד שהיה ממארחי הכנס אמר: "​זו זכות גדולה לקבל את ההזדמנות לדבר על יהודה ושומרון, לשמוע על הפיתוח, לשמוע על היישובים החדשים, לשמוע על הצמיחה של כל כך הרבה משפחות וכל כך הרבה אנשים שחיים את חייהם - חיים של אמונה, אבל גם חיים פשוט למען המשפחות שלהם ולמען הילדים שלהם, למען עתידה של ישראל. לכבוד הוא לי לעמוד לצדכם".

חבר הקונגרס ברצ'ן אמר: "ראש המועצה, זה מדהים, ההתרחבות של היישובים. אני כל כך נרגש ממה שאתה עושה ראש המועצה".

טוני פרקינס, מבכירי המנהיגים הרפובליקנים בארה"ב, אמר לאחר הצגת הישובים החדשים: "ליוסי יש תשוקה לשרת את עמו, ועבורו זה אישי, ביתו שלו נלקח ממנו במהלך ההתנתקות. מרבית האנשים אינם מבינים שכאשר תמכנו בנסיגה מעזה, היו גם קהילות בשומרון, בחלק הצפוני, שננטשו. האם אתם יכולים לדמיין את עצמכם מגורשים מביתכם ומקהילתכם כחלק מהסדר בינלאומי? הוא חזר עם תשוקה ומטרה להקים מחדש את הקהילות הללו ולעמוד לצד עמו. הייתי בביתו. הייתי עם משפחתו הוא כמו אח עבורי, ואני שואב השראה מהנהגתו ומהנחישות העיקשת שלו לרדוף אחר מה שנכון, מה שטוב ביותר עבור עמו".