לרגל חודש הספר משיק מכון הר ברכה כמה ספרים חדשים בתחומי ההלכה, ההגות, ההיסטוריה וספרי הילדים.

במרכז ההשקה עומד הכרך החדש בסדרת "פניני הלכה" מאת הרב אליעזר מלמד: "פניני הלכה - חפצי קודש". לצידו יצאו לאור גם ספר יהושע ושופטים מבואר לילדים, מחקר על משנת הנצי"ב מוולוז'ין, וביאור חדש לכתבי הראי"ה קוק. לרגל חודש הספר מציע מכון הר ברכה מבצעים והנחות של פעם בשנה.

הספר המרכזי: "פניני הלכה - חפצי קודש"

הכותר המרכזי של חודש הספר הוא הכרך החדש בסדרת "פניני הלכה" של הרב אליעזר מלמד: "חפצי קודש". הספר עוסק בהלכות ובמשמעות הרוחנית של המצוות הקשורות לחפצים המקודשים המלווים את חיי היום-יום היהודיים: ציצית, תפילין, מזוזה, ספר תורה וקדושת בית הכנסת.

לצד יסודות ההלכה, הספר עוסק גם בשאלות מעשיות בנות זמננו, ובהן דיני גניזה של עלונים וספרים מודפסים. כמו בשאר כרכי הסדרה, ההלכות נכתבו בשפה בהירה ומסודרת, מתוך הצגת מנהגי העדות השונות בישראל וחיבור בין ההלכה המעשית למשמעותה הרוחנית.

עותק של סט פנהל צילום: ללא

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בהקדמת הספר כתב הרב מלמד: "הנושאים המבוארים ב'חפצי קודש' הם התשתית לחיי הדת, למימוש הקשר שבין האדם לבוראו כיחיד, כמשפחה וכקהילה. בגלל רוב חשיבותם וקדושתם, ורוב תדירותם בחיי היומיום, רבו בהם ההלכות והדיונים ומנהגי העדות. כדרכי ב'פניני הלכה' השתדלתי לבאר את ההלכות מהכלל אל הפרט, עד ההלכה למעשה, כולל מנהגי ופסקי העדות השונות בישראל. בנוסף לכך, השתדלתי להטעים את תוכני המצוות העיקריים במשמעויותיהן הרוחניות".

ערב השקה חגיגי לכרך החדש

בשבוע שעבר נערך בישיבת הר ברכה אירוע חגיגי להשקת הכרך החדש, בהשתתפות מאות אורחים, במעמד הרב אליעזר מלמד, רבני המכון, תלמידי הישיבה ובוגרים.

במהלך הערב דיבר הרב מלמד על החזון שעומד מאחורי סדרת "פניני הלכה": בירור יסודות התורה ופסיקת ההלכה בשפה בהירה, מסודרת ועדכנית, מתוך חיבור בין עומק הלימוד לחיי המעשה. בסיום הערב הודו המשתתפים לעוסקים במלאכת ההוצאה לאור ואיחלו להמשך עשייה של הגדלת תורה והאדרתה.

דיברי הרב מלמד על "פניני הלכה" יצחק מלמד

כותרים חדשים נוספים על המדף

לצד הכרך החדש של "פניני הלכה", יצאו לאור במכון שלושה ספרים חדשים נוספים, הפונים לקהלים שונים.

"בדרכם של נביאים - יהושע ושופטים"

ספר הפותח סדרת המשך ל"בדרכה של תורה". הספר מגיש את ספרי יהושע ושופטים ברצף מלא, ללא דילוגים, בשפה בהירה ונאמנה לפשט הפסוקים ולדברי חז"ל והמפרשים. הלימוד מלווה בקידוד צבעים לפסוקים, מפרשים, דברי חז"ל ומקומות בארץ ישראל, וכן במפות המסייעות להבין את האירועים ואת ההקשר הגאוגרפי.

"חרבות לגוף האומה"

מחקר מאת הרב צוריאל חלמיש, העוסק ביחס לתנועות הרפורמית והקונסרבטיבית דרך משנתו של הנצי"ב מוולוז'ין, על רקע פולמוס הפרדת הקהילות באירופה במאה ה-19.

במרכז הספר עומד מאמרו של הנצי"ב, "על ימין ושמאל", שבו הוא שולל פיצול קהילות ובדלנות, ומציע דרך של אחדות קהילתית מתוך נאמנות לתורה ולהלכה.

הרב צוריאל חלמיש כותב בהקשר זה:

"בעיניי, הדברים שכתב הנצי"ב לפני יותר מ-140 שנה לא מחייבים את השיח הרבני לדורות. האתגרים משתנים מזמן לזמן וממקום למקום. ועם זאת, דבריו מעוררים השראה ומתווים את דרך המלך. גם בתקופות שהיו בעם ישראל עובדי אלילים וצדוקים, גדולי ישראל לא פילגו את האומה, אלא הירבו בתלמוד תורה ובמחויבות להלכה".

לספר צורף מבוא מאת הרב ד"ר בועז הוטרר, הסוקר את פרשת "הפרדת הקהילות" באירופה ואת הרקע ההיסטורי לכתיבת המאמר "על ימין ושמאל" בחורף תרמ"ד.

"עקבי הצאן" לראי"ה קוק

מהדורה מבוארת חדשה לכתביו של הראי"ה קוק, המציגה את משנתו בשפה עכשווית ונגישה. הספר מבאר את המאמרים שפורסמו לראשונה בשנת תרס"ו, 1906, ועוסקים בתהליך התחייה של עם ישראל בארצו.

הביאור, מאת הרב זאב סולטנוביץ', מציב את דברי הרב קוק בתוך הקשר רחב: פילוסופי, היסטורי, קבלי ופסיכולוגי, ומבקש להנגיש את עומק הרעיונות לקוראים בני זמננו.

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מבצע חודש הספר

לרגל חודש הספר מציע מכון הר ברכה מבצע רכישה מיוחד באתר:

על כל 200 ש"ח רכישה - מקבלים 50 ש"ח הנחה.

ההנחה מצטברת עד קנייה של 1,000 ש"ח.

לדוגמה:

קונים ב-200 ש"ח ומשלמים 150 ש"ח.

קונים ב-400 ש"ח ומשלמים 300 ש"ח.

קונים ב-1,000 ש"ח ומשלמים 750 ש"ח.

במכון הר ברכה אומרים כי הספרים החדשים מבטאים את הרצון להביא תורה, הלכה והגות לקהלים רחבים: ילדים ונוער, משפחות, לומדי תורה, אנשי חינוך וקוראים שרוצים להעמיק בתורת ישראל.

למידע נוסף ורכישת הספרים: אתר מכון הר ברכה.