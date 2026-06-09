גלעד ינקלביץ', מאמן הכושר והמנחה שהפך לאחד מסמלי הכושר המוכרים בעולם בזכות תוכניתו "גוף בתנועה", הלך לעולמו היום (שלישי) בגיל 71.

ינקלביץ' נולד בשנת 1954 בקיבוץ גלאון וגדל בחולון. לאחר שירותו הצבאי עבר לארצות הברית במטרה להתקדם בתחום הספורט ולהתכונן להשתתפות אולימפית. פציעה בגיד אכילס קטעה את חלומו הספורטיבי, אך הובילה אותו למסלול חדש בתחום הכושר והאימון.

בתחילת שנות ה-80 השתקע בהונולולו שבהוואי והחל לעבוד כמדריך כושר. בהמשך הקים את "גוף בתנועה", תוכנית אימונים שצולמה על רקע נופי הוואי והפכה להצלחה בינלאומית.

במשך עשרות שנים ליווה את שגרת האימונים של מיליוני צופים ברחבי העולם והפך לדמות מזוהה במיוחד גם בישראל.

בשנת 1985 נמכרו זכויות השידור של התוכנית לרשת ESPN, ובהמשך שודרה ברשתות נוספות ברחבי ארצות הברית ובעשרות מדינות בעולם. בישראל זכתה התוכנית לפופולריות רבה והפכה לחלק בלתי נפרד מלוח השידורים במשך שנים ארוכות.

לאורך הקריירה פיתח תוכניות כושר נוספות, הקים מרכזי אימון והמשיך להדריך ולהופיע גם בעשורים האחרונים. בשנת 2007 אף נכלל בהיכל התהילה הלאומי של הכושר בארצות הברית.