מאחורי ההחלטה להסיר מחוק יסוד: לימוד תורה את הסעיף שעורר סערה ציבורית ופוליטית, עמדה התנגדות נחרצת מצד שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'.

לערוץ 7 נודע כי סמוטריץ' הביע זעם על הדרישה המקורית של הסיעות החרדיות, שביקשו לקבוע כי מי שמתמסרים ללימוד תורה לאורך שנים יוכרו כמי שמבצעים שירות משמעותי למדינת ישראל ולעם היהודי, גם בכל הנוגע לזכויות וחובות.

במהלך השיחות בקואליציה הזהיר סמוטריץ' את יו"ר הקואליציה מפני קידום הסעיף, והגדיר אותו בשיחות סגורות כ"‏התאבדות פוליטית".

גורמים בציונות הדתית אמרו כי מבחינת המפלגה, השוואה בין תלמידי ישיבות לבין לוחמי צה"ל ומשרתי המילואים היא קו אדום שלא ניתן לחצות.

לפי אותם גורמים, הקש ששבר את גב הגמל היה דיווח שלפיו יו"ר ש"ס אריה דרעי העביר מסר לראשי הקואליציה כי אם החוק לא יקודם, הסיעות החרדיות לא יתמכו בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה שמקדם יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן.

בציונות הדתית מתחו ביקורת על המהלך ואמרו כי "חוץ מחילול השם העצום שהחוק הזה מייצר, למה דרעי נותן מתנה לגלי בהרב-מיארה?".

לאחר ישיבת סיעת הציונות הדתית אתמול הבינו בקואליציה כי אין רוב להעברת החוק בנוסח המקורי. בעקבות זאת החלו מגעים מול הסיעות החרדיות, שבסופם הוסכם להסיר את הסעיף שקבע השוואה בין לומדי תורה לבין מי ששירתו שירות משמעותי במדינה.

מוקדם יותר הבהירה סיעת הציונות הדתית כי לא תאפשר לקדם "חוק שישווה את מעמדם ותנאיהם של מי שנמנעים משירות צבאי למעמדם ותנאיהם של משרתים בצה"ל". בסיעה הדגישו כי יתמכו רק בנוסח שיעגן את לימוד התורה כערך יסוד, ללא השוואה לחיילים ולמשרתי המילואים.

בהמשך הודיע מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי הסעיף השנוי במחלוקת יוסר מהצעת החוק, ובכך נבלמה אחת המחלוקות המרכזיות שהתעוררו סביב קידומו.