הטיפול בהורים שהופכים לסיעודיים מציב בפני הילדים שורת אתגרים רגשיים, רפואיים והלכתיים. הנושאים החמים באולפן ערוץ 7 לקראת משדר זום פתוח של אגף 'קדושת החיים' מבית מכון פוע"ה.

ההתמודדות עם זקנה וירידה קוגניטיבית של הורים היא משימה מטלטלת. מי ששימשו כל חייהם כעוגן ומקבלי ההחלטות, הופכים פתאום לתלויים בילדיהם. המעבר הזה מציב את המשפחה בצומת דרכים רווי דילמות.

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לקראת מפגש זום פתוח בשם עושים זום על ההורים, שייערך ביום שלישי הבא, א' בתמוז, 16.6 בשעה 21:00, נפגשו לשיחה באולפן ראש אגף קדושת החיים, הרב אריאל וידר, ודוד משען בן משפחה. מטרת השיחה היא הצפה גלויה של ההתמודדות המשפחתית, מתוך הניסיון האישי והממושך של משען בטיפול באימו המנוחה, והליווי הצמוד שהעניק לו הרב וידר.

עושים זום על ההורים צילום: קדושת החיים

בין הקושי הרגשי לפסיקה ההלכתית ישנם רגעי הכרעה. השיח באולפן הציף את הפער שבין הכאב הטבעי של הבן המטפל, לבין הצורך הנואש בהנחיה ברורה ויציבה, כאשר אחד מאתגרי השיא שנידונו הוא הכנסת עזרה מקצועית הביתה.

השלב שבו נדרשים להכניס מטפל זר לביתו של ההורה מאתגר מאוד. משען שיתף בגילוי לב על שלב ההכחשה והקושי. באופן טבעי מנסים להדחיק. בהתחלה הבאנו עובד סיעודי רק לחלק מהזמן. כשראינו שצריך פתרון קבוע, הבאנו עובד זר, וזה יצר התנגשות. אימו סירבה, כעסה עליו ודרשה שילך כי היא לא צריכה עזרה. זה יצר מבוכה עצומה ומצב מורכב מאוד מול אדם זר בתוך הבית. הרב וידר הדגיש את חשיבות הליווי המקצועי במצבים אלו. מדובר ברגעים הדורשים מהילדים לעשות מהלך המוגדר בשפה המקצועית "היפוך תפקידים" ונדרשת רגישות גדולה לשני הצדדים.

משען תיאר כיצד הוא ושני אחיו החליטו שלא להשאיר את אימם לבד בבית החולים באף שלב, החלטה ששינתה לחלוטין את שגרת חייהם. הרב וידר האיר את הזווית ההלכתית שרבים אינם מודעים לה. על פי פסיקת רבנים, נוכחות בן משפחה לצד קשיש תשוש בסביבה זרה אינה רק כיבוד הורים, אלא במצבים מסוימים היא מוגדרת כפיקוח נפש של ממש, המחייב אפילו נסיעה בשבת כדי למנוע בלבול והידרדרות רפואית.

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שיא המורכבות מתרחש כשהרצון האישי של ההורה מתנגש עם ההלכה. משען שיחזר כיצד צוואה רפואית שהשאירה אימו הציפה שאלות כבדות של אתיקה וחיים, ואילצה אותו להתקשר לרב וידר באישון לילה כדי לקבל הכרעה דחופה עבור הרופאים. ברגע שהתייעצתי עם הרב והוא פסק מהי ההלכה נעלמה הדילמה, סיכם משען. יש קושי נפשי, אבל נטל ההתלבטות יורד ומפנה את מקומו לקיום המצווה מתוך פסיקה מנומקת.

מתוך זיהוי הצורך העצום העולה מהשטח, הוחלט באגף קדושת החיים של מכון פועה לקיים את המשדר הפתוח לקהל הרחב.

במשדר ישתתפו רבני קדושת החיים, הרב יאיר שחור והרב צבי ארנון, אשת התקשורת סיון רהב מאיר שתציג את נקודת המבט שלה, ודוקטור מיכל הרץ יועצת בתחום הזקנה ודמנציה שתיגע בצדדים המקצועיים. במכון מזכירים כי במקביל למשדר, מפעיל האגף מוקד ייעוץ הלכתי רפואי במספר 079-5559555 הזמין 24/7, למענה על כל שאלה.

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