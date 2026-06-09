אלמוג כהן מטיח ביועמ״שית ערוץ כנסת

עימות חריף נרשם היום (שלישי) בוועדת הכנסת במהלך הדיון בבקשת החסינות שהגישה ח"כ טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי.

במהלך הדיון עדכנה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, את חברי הוועדה כי חוות הדעת המקצועית של שירות הביטחון הכללי בתיק נגד גוטליב מסווגת ברמת "סודי ביותר".

לדבריה, חברי הוועדה יוכלו לעיין במסמך בחדרו של יו"ר הוועדה, אך לא לצלמו.

ההודעה הובילה לעימות מול סגן השר אלמוג כהן, שהטיח ביועמ"שית האשמות קשות. "עבריינית!", קרא לעברה במהלך הדיון.

כהן הוסיף ושאל את בהרב-מיארה, "האם מותר לצלם את המסמך הסודי שהגשת לוועדה? כי זה בדיוק מה שגלעד קריב עשה - ולא הוגש נגדו כתב אישום".

בהמשך החריף כהן את דבריו והאשים את היועצת המשפטית לממשלה כי היא נוהגת באכיפה בררנית. במהלך חילופי הדברים אמר לה כי "יש לך דם על הידיים".