מסע הלפיד של המכביה 2026 יצא לדרך ויימשך עד יום חמישי, כאשר לראשונה יעבור ביותר מ-30 רשויות מקומיות ברחבי ישראל.

המסע יתקיים באמצעות שיירת אופנועים שתנוע בשלושה ימים מרוכזים בין ערים, מועצות אזוריות וקהילות ברחבי הארץ.

במכביה הסבירו כי הבחירה באופנועים נועדה לשחזר את מסעות האופנועים ההיסטוריים משנות ה-30, אז יצאו רוכבים מתל אביב לרחבי אירופה כדי להפיץ את חזון הספורט היהודי לקראת המכביה הראשונה שנערכה בשנת 1932. הראשונה יצאה בשנת 1930 לאנטוורפן שבבלגיה, והשנייה שנה לאחר מכן ללונדון, בראשות יוסף יקותיאלי, הוגה רעיון המכביה.

רואי הסינג, מנכ"ל המכביה, אמר, "הרשויות המקומיות ניצבות בלב המהלך כחלק בלתי נפרד מהסיפור הישראלי המשותף. הן מצטרפות לנבחרת אחת גדולה שמחברת בין קהילות, יישובים ותושבים. השנה MORE THAN EVER כולנו נפגשים במכביה".

יו"ר מפעל הפיס, איציק לארי, הוסיף, "מסע הלפיד של המכביה מחבר השנה בין עשרות קהילות ברחבי הארץ ומזכיר לכולנו את הכוח שבשותפות, בהתמדה ובתקווה. מפעל הפיס גאה לקחת חלק ביוזמה שמביאה את רוח המכביה אל לב הרשויות המקומיות ומחברת בין אנשים סביב ערכים משותפים של מצוינות, קהילה וחוסן".

בכל אחת מהרשויות צפויה שיירת האופנועים להתקבל בטקס סמלי, שבמהלכו יוענקו לראשי הרשויות מדליית כבוד והזמנה להשתתף בטקס פתיחת המכביה באצטדיון טדי בירושלים ב-1 ביולי. לפיד המכביה יונף יחד עם נציגות מקומית שתסמל את רוח הקהילה ואת ערכי החוסן והתקווה של משחקי המכביה 2026.

בין המשתתפים בהנפת הלפיד יהיו ליאת פרידמן, אמו של סמ"ר עמית פרידמן ז"ל שנפל במהלך המלחמה; שמוליק דניאל, ספורטאי פאראלימפי בענף החתירה; עדיה ואיתמר פריאנטה, ילדיו של קובי פריאנטה ז"ל שנרצח ב-7 באוקטובר; וסרן תום חיים ביביטקו, מפקד פלוגה בחיל ההנדסה הקרבית שנפצע קשה ברצועת עזה ונמצא בתהליך שיקום.

המכביה 2026 תארח אלפי ספורטאים, משפחות ואוהדי ספורט מרחבי העולם. במסגרת האירועים ייערכו תחרויות בעשרות ענפים, טקס פתיחה באצטדיון טדי בירושלים, ופסטיבל "מכביה סיטי" באקספו תל אביב.