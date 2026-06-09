הוועדה לביטחון לאומי, בראשות ח"כ צביקה פוגל, אישרה היום (שלישי) לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ גלית דיסטל אטבריאן וח"כ קטי שטרית, המבקשת למנוע את כניסתם של נציגי הצלב האדום הבינלאומי למתקני הכליאה של שב"ס וצה"ל.

לפי הצעת החוק, לא תתאפשר כניסת נציגי הארגון למתקני הכליאה ולא יועבר אליהם מידע על אסירים ביטחוניים, אלא באישור השר לביטחון לאומי או שר הביטחון ובכפוף לשיקולי ביטחון.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך על קידום החוק ואמר כי מדובר בהמשך ישיר למדיניות שהוביל מאז כניסתו לתפקיד. לדבריו, "נגמרו הקייטנות למחבלים בבתי הכלא. ביטלנו הטבות וצמצמנו תנאים. הצלב האדום דאג במשך שנים לרווחת המחבלים, מוציא את דיבתנו רעה בעולם, אבל משום מה לא גילה את אותה נחישות כשנרצחו ונחטפו יהודים. לא ניתן לשום ארגון להכפיש את לוחמי הכליאה ומדינת ישראל".

נציגת שב"ס, גנ"מ מירב דוד, הציגה בפני חברי הוועדה נתונים שלפיהם מוחזקים כיום 9,357 אסירים ביטחוניים בעלי מסוכנות גבוהה. לדבריה, מאז פרוץ המלחמה הוכפל מספר האסירים הביטחוניים, ובבתי הכלא מתמודדים מדי יום עם ניסיונות פגיעה בסגל, המרדה והעברת מסרים.

דוד טענה כי האסירים מעוניינים בחידוש ביקורי הצלב האדום במטרה להשפיע על תנאי כליאתם ולהפעיל לחץ בינלאומי על ישראל. עוד אמרה כי בידי שב"ס מידע שלפיו לפני המלחמה הועברו מסרים מהכלא החוצה באמצעות נציגי הארגון, וכי הדבר תרם לתסיסה בקרב האסירים הביטחוניים.

מנגד, מנכ"ל משרד החוץ עדן בר טל הציג את ההשלכות המדיניות האפשריות של המהלך. לדבריו, אין מחלוקת על הצורך לשמור על ביטחון המדינה, אך יש לאפשר לדרג המדיני גמישות בניהול הסוגיה מול גורמים בינלאומיים.

בר טל הזהיר כי מדינות וארגונים עוינים עלולים לנצל את החקיקה לצורך קמפיינים נגד ישראל. "צריך לפעול חכם", אמר, והציע לבחון חלופות שיאפשרו מענה ביטחוני מבלי לפגוע במרחב הפעולה המדיני.

ח"כ פוגל דחה את הטענות והבהיר כי מבחינתו השיקול הביטחוני גובר: "יש מי שמסתכל על הדברים דרך אך שיראו אותנו בעולם. אני מסתכל עליהם דרך ביטחון אזרחי ישראל. לא אהיה יהודי מחמד, ולא אתן לקונספציות שהביאו אותנו לאסונות להמשיך ולהכתיב את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל".

ח"כ דיסטל, מיוזמות החוק, אמרה כי קידומו נובע בין היתר מהתנהלות הצלב האדום בתקופת המלחמה: "ארגון שהפקיר את חטופינו ולא דאג לזכויותיהם, לא ימשיך ליהנות מגישה מיוחדת למחבלים בישראל. אני מודה לשופטים ברק-ארז וסולברג, שהחלטתם רק חידדה את הצורך והאיצה את קידום החוק".

מנכ"ל בצלמו שי גליק, שליווה את החוק, מסר: "מדובר בחוק מבורך שחובה שיעבור עוד בכנסת הזו. הצלב האדום איננו ארגון הומניטרי אלא ארגון עוין וקיצוני וכניסתו לבתי כלא רק תפגע בביטחון ישראל. החוק היום שעבר זה תגובה ניצחת לבג"ץ ששוב ושוב פוגע בביטחון ישראל, ופסק השבוע שחייבים להכניס את אנשי הצלב האדום לבית כלא".