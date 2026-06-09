בית הכנסת 'בית השלום' שבעפולה יציין בקרוב מאה שנים להקמתו, ולקראת האירוע העניק האמן משה קיבייקו לבית הכנסת שי מיוחד - מודל מיניאטורי מדויק של המבנה. בראיון לערוץ 7 הוא מספר על הרעיון, תהליך העבודה והמשמעות האישית שמאחורי היצירה.

מלבד בניית מיניאטורות עוסק קיבייקו בעיקר בציור. רק לאחרונה הצטרף למתפללי בית הכנסת, שם הכיר את הסופר והפובליציסט עמנואל בן סבו, ששמע על עיסוקו האמנותי והגיע לביתו כדי לראות את עבודותיו.

בביתו של קיבייקו הוצגה גם מיניאטורה של בית כנסת פולני שנשרף בידי הנאצים, אותה שיחזר באמצעות 6,000 גפרורים. בעקבות זאת הציע בן סבו כי לקראת שנת המאה לבית הכנסת 'בית השלום', יבנה קיבייקו גם דגם מיניאטורי של המבנה המקומי.

"התחלתי לחשוב על הרעיון. אין תכניות מלפני מאה שנה ולכן זה לא פשוט", הוא מספר. גבאי בית הכנסת, המשמש מודד במקצועו, הביא ציוד מדידה שאפשר מדידה מדויקת של המבנה, כולל גובה הכיפה שעל הגג, וכך החלה העבודה על הדגם שנבנה בקנה מידה של אחד לחמישים.

לדבריו, העבודה החלה בתכנון ובשרטוטים ולאחר מכן עברה לחיתוכי קרטון ביצוע. את העיגולים חתך באמצעות מקדח כוס, החלונות נבנו מצלופן שקוף וצבעוני, ולאחר השלמת המבנה הוסיף דשא, עצים ודמויות סביב הדגם שאורכו מטר ורוחבו 65 סנטימטרים.

כדי לשמר את היצירה בנה קיבייקו ויטרינה מיוחדת שתגן עליה מאבק וממגע ידיהם של סקרנים. לדבריו, רק לפני חמש שנים חזר בתשובה, ובתחילה נהג להתפלל ביחידות עד שחברו יחיאל הציע לו להצטרף לתפילה בציבור.

לפני כשלושה חודשים הצטרף לקהילת בית הכנסת 'בית השלום', ובקרוב יכניס אליו את המיניאטורה לזכר הוריו ובני משפחתו שנספו בשואה ולזכר בנו שנפטר. בביתו ניתן למצוא מיניאטורות מסוגים שונים, ובהן גם רכבות, אוניות ודגמים נוספים - לא רק בתי כנסת.