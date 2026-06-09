המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה היום (שלישי) כי צוות חקירה משותף של מח"ש דרום וימ"ר רותם במשטרת ישראל עצר אתמול שלושה חשודים במסגרת חקירת ניסיון רצח שאירע לפני כחודש.

בין העצורים שוטר ושני קרובי משפחתו תושבי הפזורה הבדואית. לפי החשד, ניסיון הרצח תוכנן מראש כמארב על ידי השוטר ובני משפחתו.

על פי החשד, החשוד המרכזי הוא שוטר מג"ב בשנות ה-20 לחייו המשרת בשירות קבע, אשר נעדר משירותו מזה כשנה. יחד עמו נעצרו איש קבע בצה"ל בשנות ה-20 לחייו, וקרוב משפחה נוסף בשנות ה-40 לחייו, המשרת כאמור בדרגת אלוף-משנה במילואים.

השלושה הובאו הבוקר לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון שהתנהל בדלתיים סגורות.

בתום הדיון האריך בית המשפט את מעצרו של השוטר בתשעה ימים. מעצרם של שני החשודים הנוספים הוארך בשלושה ימים.

במח"ש הדגישו כי בשלב זה חל צו איסור פרסום על שמותיהם של החשודים.