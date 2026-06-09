שב"כ והיחידה המרכזית במרחב מנשה של משטרת ישראל עצרו בחודש שעבר את רענן אוחנה, בן 44 מחיפה, בחשד לקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם.

לפי הודעת שב"כ והמשטרה, החקירה העלתה כי בחודשים האחרונים עמד אוחנה בקשר עם גורמים שפעלו מולו בכיסוי עסקי.

במסגרת הקשר ביצע, על פי החשד, מספר משימות עבור מפעיליו וקיבל תמורתן תשלום במטבעות דיגיטליים.

מהחקירה עולה כי בין החודשים ינואר למרץ 2026, לרבות במהלך מלחמת "שאגת הארי", ביצע אוחנה משימות צילום באזורים רגישים. לפי החשד, הוא פעל כך למרות שהבין כי מדובר בסוכן זר איראני.

הבוקר הוגשה נגד אוחנה הצהרת תובע לבית המשפט המחוזי בחיפה, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

בשב"כ ובמשטרה ציינו כי מהחקירה הנוכחית ומחקירות נוספות המתנהלות בעת האחרונה עולה שגורמי המודיעין האיראניים מגבירים את ניסיונותיהם לגייס אזרחים ישראלים באמצעות פניות יזומות ברשתות החברתיות.

לפי גופי הביטחון, הפניות נעשות לעיתים במסווה של הצעות עבודה או קשרים בעלי אופי רומנטי, במטרה לגייס אזרחים לביצוע משימות עבור איראן.

שב"כ והמשטרה שבו והזהירו את אזרחי ישראל מפני קיום קשר עם גורמים ממדינות אויב או עם גורמים בלתי מזוהים, והדגישו כי ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות ריגול וטרור ולמיצוי הדין עם המעורבים בה.