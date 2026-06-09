קצינה בדרגת סגן נשפטה ל-15 ימי מאסר לאחר שהעלתה סטורי פוליטי לחשבון האינסטגרם הפרטי שלה - כך פורסם היום (שלישי) בכאן חדשות ברשת ב'.

הקצינה נמצאת בכלא כבר שמונה ימים. בסטורי, שנמחק אחרי 24 שעות, היא כתבה: "יש טקס בחסות עוצמה יהודית, נזכיר בהזדמנות זו שאנחנו יחידה פוליטית וממש לא לצד הימני חחח".

אמה של הקצינה אמרה בתגובה: "אני מזועזעת שהבת שלי כבר שמונה ימים בכלא. הילדה שלי לא בחורה פוליטית, היא בחורה ערכית שהתגייסה לצבא אחרי תשעה חודשים שבהם היא עשתה שירות לאומי. היא עובדת מתוך ערכים ואידיאולוגיה והיא מקצועית".

לדבריה, "היא כתבה סטורי שנמחק אחרי 24 שעות, סטורי בין חברים, בקבוצה סגורה. ממש משפט מטופש, בבדיחות הדעת שאני אפילו לא מצליחה להבין בעד מה ונגד מה. קשקוש. ועל זה שפטו אותה ל-15 יום. שיפעילו שיקול דעת. אני כבר מתחילה לאבד את האמון שלי במערכת הצבאית".

אתמול התקשרה אמה למתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), אלוף יורם הלוי, שהבטיח לה שעונשה יומתק.

היום היא שוחחה עם אמה מהכלא. ממתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר: "המתאם אישר את הבקשה להמתקה, והקצינה תשוחרר בקרוב".