כוחות צה"ל חיסלו היום (שלישי) מחבל שחצה מלבנון באזור רכס רמים לתוך שטח ישראל וירה לעבר כוח צה"ל.

המחבל זוהה בתוך שטח ישראל, במרחק קצר מהגדר. מדובר באירוע חריג יחסית, שהוביל להפעלת נוהל "אביר לילה ב'" - נוהל היערכות לחדירת מחבלים במרחב.

במהלך האירוע ירה המחבל מאקדח לעבר כוח צה"ל. הכוח השיב באש וחיסל אותו. בצה"ל הדגישו כי לא היו נפגעים ישראלים.

בעקבות הזיהוי הונחו תושבי המרחב להסתגר בבתיהם. במקביל נדרכו כיתות הכוננות ביישובי האזור.

צה"ל פתח בסריקות במרחב כדי לשלול הימצאותם של חשודים נוספים ולוודא שאין איום נוסף על היישובים הסמוכים.

מצה"ל נמסר כי "האירוע עודנו מתנהל. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות, בנוסף לכלי טיס של חיל האוויר שהוקפצו למרחב. צה"ל נמצא בקשר שוטף עם הרשויות המקומיות".