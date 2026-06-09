תמר תשובה זועקת בוועדה ערוץ 7

תמר תשובה, אחותו של ברק דוידי הי"ד שנרצח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, תקפה בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואת פרקליט המדינה במהלך דיון שנערך בכנסת.

בדבריה דרשה תשובה לקבל תשובות על הכשלים שהובילו לאסון ואמרה כי משפחות הנרצחים עדיין ממתינות להסברים ברורים מצד גורמי המדינה.

"תוכיחו לי אחרת שלא הייתה פה בגידה", זעקה תשובה. "אני רוצה תשובות למה אין לי אח. איפה הצבא היה שעות?".

ועדת הכנסת דנה היום בשנית בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לקבלת חסינות מפני העמדה לדין פלילי.

בפתח הדיון תקפה גוטליב את בהרב-מיארה: "את רודפת אותנו. אתם מתנהגים כמו ארגון פשע. חירבתם את הייעוץ המשפטי לממשלה ברגל גסה ובאטימות לב. פעלתם במטרה ברורה לאחר תופת 7 באוקטובר - לחדל את ממשלת הימין ולהלבין את צמרת השב"כ".

היועצת המשפטית לממשלה אמרה לחברי הוועדה כי חקירת גוטליב נפתחה לאחר פניית שב"כ וכי הארגון הזהיר מסיכון לפגיעה בעובד ובמשפחתו בידי ארגוני טרור, "חוות דעת סודית ביותר של השב"כ תועמד לעיונכם בחדרו של יו"ר הוועדה. בתגובה, סגן השר אלמוג כהן צעק לעברה: "עבריינית!". והחלה מהומה בדיון.

"חשיפת זהותו של איש שב"כ מהווה איום על ביטחונו האישי שלו ושל בני משפחתו" המשיכה בהרב-מיארה, "גוטליב אמרה אתמול בדיון שהיא ביצעה עבירה פלילית בכוונת מכוון. כתב האישום עוסק בחשיפת זהות של איש שב"כ בזמן מלחמה. הפרסום פעם אחרי פעם נעשה באופן מכוון ובצורה חוזרת. זו לא חשיפה אקראית, אלא חשיפה מכוונת. הגשת כתב האישום מוצדקת - הדבר ילמד שיש חובה להגן על אנשי השב"כ".