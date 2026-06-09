ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (שלישי) לקריאה ראשונה את הצעת "חוק המעונות", שמקדמים חברי הכנסת החרדים בעקבות פסיקת בג"ץ שעסקה בסבסוד מעונות יום למשפחות שבהן האב מוגדר חייב גיוס.

לפי הצעת החוק, לצורך בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד.

במהלך הדיונים דרשו יו"ר ועדת הכספים וחברי הוועדה להוסיף לנוסח החוק קדימות למשרתי מילואים. בהתאם לכך נקבע כי משרתי מילואים יקבלו עדיפות הן בקבלה למעונות והן בקביעת גובה הסבסוד.

נציגי משרד המשפטים הבהירו במהלך הדיון כי גם אם החוק יאושר בהמשך הליך החקיקה, מבחני התמיכה לא יאפשרו מתן סבסוד למשפחה שבה הבעל לא הסדיר את מעמדו מול צה"ל.

עוד ציינו במשרד המשפטים כי חוקיותה של הצעת החוק תיבחן בהמשך הליך החקיקה, וכי טרם הושלמה הבחינה המשפטית המלאה של ההסדר המוצע.

בציונות הדתית הגדירו את הכנסת סעיף תיעדוף המילואימניקים כהישג של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והמפלגה.

גורמים במפלגה מסרו כי הם "מחויבים ללוחמינו הגיבורים ולהמשך שמירת המחנה הלאומי וגוש הימין", והדגישו כי ההטבות למשרתי המילואים היו תנאי מרכזי מבחינתם לקידום ההצעה.