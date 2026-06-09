בג"ץ קבע היום (שלישי) כי מינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון יפורסם ברשומות בהקדם האפשרי על ידי מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל.

פסק הדין ניתן במסגרת עתירה שהגישה התנועה למען איכות השלטון נגד שר המשפטים יריב לוין, היועצת המשפטית לממשלה, הוועדה לבחירת שופטים והנהלת בתי המשפט.

בפסק הדין, שניתן על ידי השופטים דוד מינץ, אלכס שטיין ויחיאל כשר, נכתב כי "בהמלצת בית המשפט, הסכימו הצדדים, לרבות על דרך אי התנגדות מצד משיב 1 (השר לוין), כי מינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון יפורסם ברשומות בהקדם האפשרי".

המשמעות היא שלאחר חודשים של מחלוקת סביב השלמת הליך המינוי, הפרסום הרשמי ברשומות צפוי להתבצע ללא צורך בחתימתו של שר המשפטים.

לאחר מתן פסק הדין תקף לוין את ההחלטה והבהיר כי מבחינתו אין בכך הכרה במינויו של עמית.

"הניסיון לכפות עלי להכיר בעמית נכשל שוב", מסר לוין. "שופטי בג"ץ כינסו בעצמם את הוועדה לבחירת שופטים בצו בלתי חוקי שהוציאו ו"מינו" בעצמם את עמית, ועכשיו גם מפרסמים בעצמם את 'מינויו' ברשומות".

לדבריו, "כל זה לא ישנה את העובדה הפשוטה - 'מינויו' נעשה בהליך בלתי חוקי ופסול מיסודו. אני לא מכיר במינוי בלתי חוקי ולא אכיר בו".