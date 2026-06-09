ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (שלישי) את תקנות כביש האגרה החדשות שקידם משרד התחבורה, שיאפשרו לראשונה לקבל את חיובי הנסיעה במקטע המרכזי של כביש 6 באמצעות מסרון או דואר אלקטרוני, במקום באמצעות דואר רגיל.

עד היום חייב החוק את זכיין כביש 6 לשלוח את החשבוניות לנוסעים מזדמנים באמצעות הדואר בלבד - מצב שהוביל לכך שנהגים שכתובתם לא הייתה מעודכנת או שחוו שיבושים בקבלת הדואר גילו לעיתים את החוב רק לאחר חודשים, לאחר שהסכום תפח בשל קנסות, דמי פיגורים והליכי גבייה.

במסגרת התיקון שאושר, יוכלו נהגים להסכים מראש לקבלת החשבוניות באמצעים דיגיטליים. כמו כן נקבע כי דמי הגבייה שישלמו הנהגים שיצטרפו להסדר יהיו נמוכים יותר ויושוו לדמי הגבייה הנהוגים כיום עבור חייבים חד-פעמיים.

לצד המעבר להמצאה דיגיטלית נקבעו מנגנוני הגנה שנועדו למנוע טעויות וצבירת חובות. משלוח דיגיטלי ייחשב תקף רק לאחר קבלת חיווי כי החשבון הוצג לנמען. אם לא יתקבל חיווי כזה, תבצע המערכת ניסיונות שליחה נוספים, ובמידת הצורך יישלח החשבון גם בדואר.

במשרד התחבורה מדגישים כי מדובר בחלופת שירות נוספת בלבד. נהגים שלא יבקשו להצטרף להסדר החדש ימשיכו לקבל את החשבוניות בדואר, כפי שנהוג כיום.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה כי "הגיעה העת להתקדם לעידן הדיגיטלי ולהפסיק מצב שבו אזרחים הגונים סופגים קנסות של אלפי שקלים ועיקולים רק בגלל מכתב שלא הגיע בדואר. המהלך שאושר היום יחסוך כסף ישירות בכיסו של הצרכן, ימנע עוגמת נפש וישפר משמעותית את השירות למשתמשי הדרך".

בחברת חוצה ישראל בירכו על המהלך ואמרו כי הוא יאפשר שירות נגיש, מהיר ושקוף יותר, תוך שמירה על מנגנוני אימות והגנה שנועדו למנוע חובות מיותרים ולהבטיח שירות הוגן לציבור.