הזמרת והיוצרת רות נודלמן משחררת את הסינגל החדש "טבילה", העוסק בחוויית הטבילה במקווה מנקודת מבט אישית.

השיר מתאר את שלבי ההכנה, העיסוק בפרטים והטקס עצמו, כפי שהם נחווים על ידי נשים המקיימות את המסורת.

את ההשראה המוזיקלית לשיר, כך לדבריה, היא שאבה משירת עבדים אפריקאית, שהתאפיינה בחזרתיות, אמונה וכוח פנימי. החיבור בין השירה שנולדה מתוך עבודה מאומצת לבין ההכנות הממושכות למקווה הוביל אותה לגבש את הקו האמנותי של השיר.

מקור השראה נוסף היה עבודת הפרפורמנס "חלומות מקווה" של האמנית היהודייה-אמריקאית מירל לדרמן יוקלס, שעסקה בעולם הטבילה והציגה אותו כחלק מהמורשת היהודית הנשית. נודלמן מספרת כי גם עבורה, ההכנות והטקס עצמו נתפסים כחוויה בעלת משמעות עמוקה.

השיר נכתב בשיתוף אמנית הספוקן וורד צביה מרגליות. השתיים שיתפו פעולה בעבר בשיר "כותבות היסטוריה", שעסק בחיבור הבין-דורי בין נשים עבריות וזכה לעשרות אלפי צפיות ברשת.

נודלמן אמרה כי היא מבקשת ביצירתה להביא "מבט נשי, יהודי וישראלי", ולשלב בין מסורת יהודית לבין צלילים והפקה מוזיקלית עכשווית. לדבריה, החיבור בין העולמות הללו עומד במרכז העשייה המוזיקלית שלה.