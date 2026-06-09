הממונה על התחרות הודיעה היום (שלישי) לחברת יקבי כרמל כי היא שוקלת להפעיל את סמכותה ולהכריז עליה כבעלת מונופולין באספקת תירוש ויין לקידוש. ההכרזה כפופה לשימוע בפני הממונה על התחרות.

ברשות התחרות ציינו כי כבר במהלך בדיקת המיזוג בין כרמל ליקב ארזה עלו ממצאים שלפיהם חלקה של כרמל עולה על מחצית מכלל האספקה בשווקי התירוש והיין לקידוש. עוד נטען כי החברה מחזיקה בכוח שוק משמעותי בתחומים אלה, וכי נתוני הבדיקה אושרו בבית הדין לתחרות.

לפי הודעת הרשות, נתונים שנאספו לאחרונה מצביעים לכאורה על כך שמעמדה של כרמל בשווקים הרלוונטיים נותר חזק ואף התחזק. ברשות הדגישו כי גם לפני הכרזה רשמית, חלות על בעל מונופולין החובות הקבועות בחוק התחרות הכלכלית.

ברשות התחרות הסבירו כי ההכרזה עשויה להוביל להחלת הוראות נוספות מכוח חוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם. כיום יקבי כרמל אינה מוגדרת "ספק גדול" לפי החוק, ולכן אינה כפופה למלוא המגבלות הקבועות בו.

אם החברה תוכרז כמונופול, ייאסר עליה בין היתר להתערב בסידור המדפים ברשתות המזון, להתנות מכירת מוצר אחד ברכישת מוצר אחר ולהשפיע על מחירי המוצרים לצרכן הסופי. ברשות הזכירו כי מהלך דומה בוצע בשנת 2023 מול חברת ויסוצקי, שהוכרזה אז כמונופול והוגדרה גם כ"ספק גדול".