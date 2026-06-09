הרמטכ"ל בתרגיל צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שלישי) בתרגיל במסגרת "סדרת האש", יחד עם מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, מפקד המרכז לאימוני יבשה, תא"ל אליעד מואטי, ומפקד אוגדה 38 ורח"ט הפעלה, תא"ל שרון אלטיט.

"צה"ל החזיק וממשיך להחזיק בכוננות ובמוכנות מיידית לחזרה ללחימה באיראן. כלל מערכי ההגנה וההתקפה שלנו היו דרוכים ומוכנים. יירטנו את האיומים שנורו לעברנו ותקפנו באיראן במהירות ובעוצמה. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת", הצהיר הרמטכ"ל.

הוא הדגיש כי "הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. נמשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. צה"ל דרוך ויפעל בעוצמה בכל מקום בו נזהה איום על אזרחי מדינת ישראל".

לדבריו "כוחות צה"ל ממשיכים להילחם ולתקוף במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. הכוחות פועלים כעת במספר מרחבים ומשמידים תשתיות טרור, ובהן תשתית תת-קרקעית משמעותית במרחב הבופור, ששימשה את חיזבאללה כבסיס אש וכמרכז פיקוד לניהול הלחימה.

במהלך מלחמה רב-זירתית ממושכת, קורסי הפיקוד מהווים עוגן מרכזי בחיזוק היסודות בצה"ל ומאפשרים לנו לשמור על צה"ל כצבא מקצועי, בעל נורמות, ערכים וסטנדרטים גבוהים. אתם התנסיתם בלחימה חסרת תקדים בהיסטוריה של צה"ל ואתם מהווים את שדרת הפיקוד המשמעותית של צה"ל. במנהיגות ובמקצועיות שתפגינו תקבעו את יכולתו של צה"ל לעמוד במשימותיו המורכבות בהצטיינות. בפניכם מונחת המשימה החשובה ביותר - להוביל לוחמים, לנצח את אויבנו בקרב, תוך הקפדה על נורמות מבצעיות וערכי צה"ל", סיכם זמיר.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל