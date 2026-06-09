מנכ"ל רשות השידור לשעבר: אריה גולן מגזים, זה לא מקובל ערוץ הכנסת

מנכ"ל רשות השידור לשעבר, יאיר אלוני, אומר כי לדעתו הדעות שמשמיע המגיש הוותיק אריה גולן בפתח יומן הבוקר בכאן רשת ב' כמעט מדי יום - הן בעייתיות מאוד כשמדובר בשידור ציבורי.

"אני חושב שבשידור הציבורי לא יכולות להיות דעות עצמאיות. אמרתי לאריה, יום אחד זה יעלה לך ביוקר כי אתה מגזים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה בשידור ציבורי. זה לא מקובל", אמר אלוני בראיון לערוץ הכנסת.

הוא הוסיף "גם אני כועס כשאני שומע התבטאויות שיש להן פרשנות פוליטית. בשידור ציבורי לא יכולות להיות דעות עצמאיות".

"אני מקבל עלי את דבריו של שמוליק אלמוג, מנכ"ל רשות השידור לשעבר, אמר שברשות אין פרשן - כי אדם כזה מביע דעות ועמדות - ולרשות אין דעות ועמדות", סיכם.