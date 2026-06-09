מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, יוצא בגיבוי למח"ט שומרון, לאחר הביקורת על העימות שלו עם נוער הגבעות באזור הכפר קוצרה.

"בשבוע האחרון מתנהל קמפיין אישי נגד מח"ט שומרון ומפקדים בגזרה, בתוכו מתקפות אישיות נגד מפקדים שפועלים לילות כימים לסיכול טרור ולהגנה על התושבים. התנהלות הכוח בקוצרה תיבחן לעומק, עם זאת לא ניתן להתעלם מהמציאות שקדמה לכך, שכן הכוחות התמודדו עם אירוע אלים ומורכב שכלל תקיפת אנשי ביטחון שאף נפצעו, הפרת סדר חמורה, פלישה והתבצרות במבנה בתוך כפר פלסטיני - אירועים חמורים שפוגעים בביטחון, ובאנשי ביטחון", אמר בלוט.

הוא הוסיף "אני מגנה כל ניסיון פגיעה באנשי כוחות הביטחון מהווה חצייה של קו אדום מסוכן. אני מגבה את מח"ט שומרון באופן מלא ועומד מאחורי החלטותיו. לצד זאת, את הפעולות אנחנו בוחנים יחד איתו. אני כמפקד הפיקוד נושא באחריות הכוללת למה שקורה בפיקוד".

נזכיר כי במהלך פעילות כוחות משולבים של צה"ל ומשמר הגבול במטרה לאכוף צו צבאי סמוך לכפר קוצרה שבגזרת השומרון הם נתקלו בהתנגדות אלימה מצד קבוצת נערים שהגיעו למקום.

לזירה הגיע מפקד חטיבת שומרון, אריאל גונן, שהתעמת עם הנערים שהתפרעו ואמר להם: "אתם עבריינים שצריכים לשבת בכלא".