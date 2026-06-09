בתום הליך בחירות לרב המושב משכיות שבבקעת הירדן וועדת הבחירות הודיעה שהרב שגיא כהן נבחר פה אחד לתפקיד רב המושב.

"בחירתו של הרב כהן מהווה אבן דרך משמעותית בביסוס המנהיגות הרוחנית במועצה האזורית בקעת הירדן ובמושב משכיות ובמתן שירותי דת נגישים ואיכותיים לכלל התושבים", אמרו במשרד לשירותי דת.

הרב שגיא כהן בוגר ישיבת ההסדר מעלות והוא תלמידו של הרב יהושע ויצמן ראש ישיבת ההסדר ויו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא.

לרבנות למד בכולל בישיבת בעתניאל הוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל לרבנות ומחזיק בכושר לרב עיר.

כמו כן הוסמך לדיינות על ידי הגאון רבי שמואל אליהו רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

לאורך השנים עסק בחינוך ובלימוד תורה במסגרות שונות, וכיום הוא משמש כרב אולפנת בני עקיבא הגולן בקצרין, מלמד בכולל בחיספין, בישיבת הגולן ובמדרשת נוב.

שילובו של הרב כהן, המחובר לציבור המקומי ובעל רקע תורני מעמיק, צפוי להוות גשר רוחני ומנהיגותי עבור כלל הגוונים ביישוב.

הרב כהן אמר: "אני נכנס לתפקידי מתוך תחושת שליחות עמוקה ויראת כבוד לתושבי משכיות. חזוני הוא להוביל יחד עם תושבי היישוב עתיד של צמיחה רוחנית, ערבות הדדית ושותפות קהילתית"