אלפים משתתפים הערב (שלישי) בעצרת ההילולה המרכזית לזכרו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל בהר המנוחות בירושלים.

האירוע נערך בהשתתפות בניו וממשיכי דרכו, לצד רבנים, תלמידים, אישי ציבור וקהל המונים מכל רחבי הארץ שמגיע כדי להתפלל, להתחזק ולכבד את זכרו של המנהיג שהיה אהוב על כל חלקי העם.

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השנה, לאור המצב הביטחוני, עומד האירוע בסימן תפילה מיוחדת ומרגשת לרפואת פצועי המלחמה בגוף ובנפש.

במהלך העצרת מתקיימת תפילת רבים מרוממת, לצד דברי תורה, השקפה וחיזוק מפי גדולי ישראל סביב דמותו של הרב זצ"ל וחיבורו המיוחד לכלל הציבור.

עבור הבאים מרחבי הארץ מופעלים שאטלים חינם מהכניסה לעיר ירושלים ועד להר המנוחות.

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