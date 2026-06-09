תיעוד: מחסן נשק של כוח רדואן בחדר ילדים צילום: דובר צה"ל

במהלך הימים האחרונים פעלה חטיבת גבעתי במרחבים העירוניים והכפריים של זוטר אל-ע'רביה וזוטר א-שרקיה. במהלך סריקות ופשיטות ממוקדות על מבנים חשודים, איתרו הלוחמים מספר מחסנים רחבי ממדים של אמצעי לחימה, אשר הוקמו כולם בתוך בתי מגורים ומבנים אזרחיים.

שלל הלחימה שאותר במתחמים אלו כולל כמות עצומה של רובי סער מסוג 'קלאצ'ניקוב', טילי נ"ט מתקדמים ומשגריהם, מאות מחסניות, רימוני רסס, מכשירי קשר מוצפנים, רחפנים לאיסוף מודיעין ותקיפה, וציוד צבאי טקטי מגוון.

אחד הממצאים התגלה כאשר הכוחות פשטו על מבנה אזרחי ששימש כמחסן קדמי של מחבלי יחידת העילית 'כוח רדואן'. בתוך המבנה איתרו הלוחמים עשרות אמצעי לחימה קטלניים, מטענים וציוד חבלה, כשהם מונחים וערוכים לפעולה ישירות לצד עריסת תינוק בחדר ילדים.

בצה"ל מבהירים כי מדובר בעדות חותכת נוספת לשימוש הציני והמתוכנן שחיזבאללה עושה באוכלוסייה המקומית כמגן אנושי.