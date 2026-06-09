המסר של מתפ"ש לתושבי עזה: ההחמצה הגדולה צילום: דוברות מתפ"ש

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, החליט לעקוף את ערוצי התקשורת הרשמיים של חמאס ולפנות באופן ישיר אל מיליוני תושבי רצועת עזה.

בעמוד הפייסבוק הרשמי של המתאם בשפה הערבית, "אלמונסק", פורסם היום (שלישי) סרטון וידאו מיוחד המיועד לאזרחי הרצועה, התוקף את הנהגת חמאס ומאשים אותה בהחרבת הסיכוי האחרון של עזה לשיקום ולעתיד טוב יותר.

הסרטון פורסם תחת הכותרת המהדהדת "חמאס מחמיץ עבורכם הזדמנות לעתיד אחר בדקה ה-90", והוא מגיע על רקע הקיפאון המדיני והסירוב המתמשך של הנהגת ארגון הטרור לקבל את מתווה "תוכנית הנקודות" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הדורשת בין היתר את פירוק הארגון מנשקו כתנאי לסיום המערכה.

בפנייתו המצולמת לתושבי עזה השתמש מתאם הפעולות בדימויים מעולם הספורט כדי להמחיש את גודל ההחמצה המדינית. מתפ"ש פנה לעזתים ואמר כי בימים אלו, שבהם מיליוני בני אדם ברחבי העולם כולו מתכוננים לצפות במשחקי כדורגל גדולים, חמאס שוב בוחר להחמיץ עבור תושבי הרצועה הזדמנות לעתיד אחר לחלוטין בדקה התשעים של המערכה.

הוא הוסיף כי "בזמן שהתושבים הפשוטים מנסים להתקדם ולשקם את חייהם, מנהלת אותם חבורה כושלת, מנותקת לחלוטין ולא רלוונטית של פרחחים חסרי ניסיון, שממשיכה למנוע מהם במכוון כל סיכוי אפשרי להיחלץ מהאסון ההומניטרי והצבאי הגדול ביותר בתולדות רצועת עזה".

את המסר חתם הלוי בהבהרה כי הכדור נמצא כעת בידיים של חמאס, אך הארגון מעדיף את הישרדותו על פני טובת הציבור.

בדבריו הדגיש המתאם כי "הפתרון המדיני וההומניטרי כבר מונח באופן ברור על המגרש, אבל חמאס מתעקש להמשיך ולשחק במשחק אחד בלבד - משחק אכזרי שבו תושבי עזה הם אלו שתמיד מפסידים את הכל".