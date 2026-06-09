מתחקיר ראשוני של אירוע חדירת המחבל בצהריים באזור רכס רמים עולה כי הוא הצליח להיכנס לשטח ישראל והגיע למרחק של כקילומטר מהמושב מרגליות.

על פי התחקיר, בסביבות השעה 13:30, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע לאזור בעקבות דיווח על שריפה. הוא זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוחות למקום.

בתוך דקות אחדות הגיעו כוחות לנקודה ונתקלו בירי. הם השיבו לעבר מקור האש וחיסלו את המחבל.

⁠מיד לאחר מכן, הגיעו כוחות נוספים לסריקות רגליות, ובמקביל בוצעו סריקות אוויריות עם רחפנים - בנוסף לתגבור כוחות של חיל האוויר. במהלך הסריקות, אותר המחבל בשטח הארץ בסמוך לגדר, כאשר הוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח.

במקביל, הוכרז נוהל אביר לילה ב' והתושבים באזור נדרשו להסתגר בבתיהם, כדי לאפשר לכוחות הביטחון לבצע סריקות נרחבות לשלילת איומים נוספים.

גורם צבאי הדגיש כי אורך כל האירוע, צה"ל היה בקשר ישיר מול הרשויות המקומיות ועידכן אותם בהנחיות.

דוד אזולאי ראש מועצה מקומית מטולה הגיב לאירוע ואמר "זו הוכחה נוספת לכך שאין ביטחון גם אחרי כמעט 3 שנות מלחמה בצפון, גם כאשר צה"ל יצר מעין רצועת ביטחון.

על מדינת ישראל לשחרר את החסמים ולאפשר לצה"ל לבצע ניקיון מעמיק בכל דרום לבנון, לגבות מחיר מחיזבאללה על התעוזה והניסיון לחדור לשטח ישראל ולהבהיר שאירועים אלו לא יעברו כאילו לא קרה דבר לסדר היום. מגיע לתושבי הצפון ביטחון ושהממשלה תפסיק להמר על חיינו", דברי אזולאי.

מתנועת עורי צפון נמסר בתגובה לחדירת המחבל בגבול הצפון: "חדירת המחבל היא תמרור אזהרה בוער ומדמם. הניסיון מוכיח שוב ושוב: רצועת ביטחון צבאית בלבד אינה מספיקה. בכל מקום שבו צה"ל מנקה את השטח אך המדינה ממאנת לקבוע עובדות בשטח - הטרור חוזר, מתבצר ומאיים מחדש על תושבי הגליל. אין לנו את הפריבילגיה לחזור על טעויות העבר. הדרך היחידה להבטיח את שלום הצפון לדורות היא שינוי תפיסתי וקיבוע הגבול באמצעות הקמת התיישבות אזרחית יהודית בדרום לבנון. רק התיישבות תביא ביטחון לתושבי הצפון".