תיעוד מטיסה של חברת התעופה הלאומית הירדנית "רויאל ג'ורדניאן" מעורר סערה. בסרטון שהופץ ברשתות, נשמע קברניט המטוס כשהוא מנצל את מערכת הכריזה של חברת התעופה כדי להעביר מסרים אנטי-ישראליים.

במהלך הטיסה, כשעבר מעל ישראל, פנה הטייס לנוסעים בערבית ובאנגלית ואמר במערכת הכריזה: "נוסעים נכבדים בחברת רויאל ג'ורדניאן, ברצוננו להודיעכם כי אנו טסים כעת מעל האדמות הפלסטיניות. לכל מי שמתגעגע לעיר ירושלים, בירתה הנצחית של פלסטין, אתם יכולים לראותה כעת מהחלון השמאלי. אתם יכולים לראות את מסגד אל-אקצא, את כיפת הסלע בצבעה הזהוב ואת אל-חראם א-שריף. המטוס יעבור מעל העיר בית לחם".

יו"ר מפלגת נעם, חבר הכנסת אבי מעוז, שיגר מכתב דחוף ונוקב לראש רשות התעופה האזרחית, שמואל זכאי. מעוז הגדיר את האירוע כחמור ובלתי מתקבל על הדעת, המהווה ניצול ציני של טיסה אזרחית, ודרש לפעול מול חברת התעופה הירדנית כדי לקבל הבהרות והתנצלות רשמית.

בנוסף, דרש חבר הכנסת לבחון את הפסקת פעילותה של החברה בשמי ישראל ונקיטת צעדים מנהליים ורגולטוריים נגדה. "השימוש במרחב האווירי של ישראל כדי להפיץ מסרים המכחישים את ריבונותה וזהותה של המדינה אינו יכול לעבור לסדר היום", הדגיש חבר הכנסת במכתבו.

חברת "רויאל ג'ורדניאן" אמנם הפסיקה לחלוטין את טיסותיה הסדירות בקו הישיר שבין עמאן לתל אביב מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, אך מטוסיה ממשיכים להשתמש באופן קבוע במרחב האווירי של מדינת ישראל בדרכם ליעדים שונים באירופה ובארצות הברית.