מאז שמחת תורה משהו עמוק נפתח בעם ישראל. לצד הכאב והמלחמה, התעורר אצל רבים, ובעיקר אצל צעירים - צמא גדול לזהות ושייכות, למשמעות ולחיים שיש בהם עומק.

החיפוש הזה היה גם החיפוש של אופיר טסטה הי"ד. אופיר, נער ירושלמי מלא חיים, סקרנות ושמחה, יצא למסע עמוק של בירור. הוא לא הסתפק בתשובות חלקיות.

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"בשנים האחרונות לחייו, אופיר פשוט הלך וחקר וניסה לגלות מי הוא ומה הזהות שלו, והוא לא התפשר על זה", מספרת הילה טסטה, גיסתו של אופיר. הוא התעקש עד שמצא את שאהבה נפשו, החיבור העמוק בין תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל.

אופיר הי"ד נפל בקרב גבורה בשמחת תורה יחד עם חבריו לטנק, לאחר שלחם בגבורה מול מחבלים במתחם הנובה. אבל האור שלו לא כבה.

מתוך הרצון להמשיך את תנועת החיים שאופיר ביטא, הוקמה “הפינה" לזכרו - מקום שמאיר את השוק ומחבר את הלב. נקודת אור בתוך שוק מחנה יהודה, מקום שממשיך את דרכו של אופיר בתנועה של תשובה ישראלית חדשה: תורה שמחוברת לקודש, למדינת ישראל, לחיילי צה"ל ולצמא העמוק שהתעורר בדור הזה בעקבות המלחמה.

אבל החידוש של “הפינה" לא מסתכם רק במקום הפיזי שלה. במקום לחכות שהצעירים ייכנסו לבית המדרש, מגיעים אל המקום שבו הם נמצאים.

זוהי גם הרוח של תנועת “השיבנו", שעומדת מאחורי "הפינה": בחורים ואברכים מישיבות גבוהות שיוצאים בלילות חמישי למרכזי הבילוי, פותחים דוכנים, פוגשים צעירים, משוחחים, מקשיבים, ולומדים יחד במטרה להרוות את הצימאון.

דביר, אחיו של אופיר, מסביר זאת בפשטות: "עם ישראל נמצא בשוק - אז התורה צריכה להיות בשוק. כמו שהתורה ניתנה במדבר כי עם ישראל היה שם, ככה לכל מקום שעם ישראל הולך, התורה צריכה ללכת איתו".

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כיום מתקיימים בפינה שיעורים, התוועדויות, חברותות, שיחות אישיות ומפגשים שמחברים צעירים לתורה באהבה. אך הביקוש גדול בהרבה מהיכולת הקיימת.

החזון כעת הוא להרחיב את פעילות הפינה מפעילות שמתקיימת בעיקר בערבים - לבית חי ופועל לאורך כל השבוע כולל, ליווי אישי, סדנאות, מפגשי עומק ומענה אישי לצעירים שמבקשים להתקרב.

הרב דוד ג'יאמי, ראש תנועת השיבנו, מסכם: “אופיר היה תנועה של התעלות ושל חזרה בתשובה, ולכן ‘הפינה’, שעוסקים בה בתשובה, היא המשך ישיר של חייו".

בימים אלו יוצאת הפינה של תנועת השיבנו לקמפיין גיוס המונים, במטרה לפתוח את המקום בצורה מלאה ולהרחיב את האור שכבר התחיל לפעום בלב השוק. וכמו שתיארה זאת בטי, אמו של אופיר: "אם יש משהו אופיר היה רוצה זה להפיץ את האור, ולהפיץ תורה באהבה".

לחצו כאן והיו שותפים איתנו בהרחבת פעילות “הפינה" לזכר אופיר טסטה הי"ד