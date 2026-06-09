פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום לבית המשפט המחוזי כתב אישום בגרימת מוות ברשלנות נגד הקבלן אימן חמאד, בן 49, בגין קריסת קיר במאה שערים שגרמה למותו של בחור הישיבה איציק שטיינברגר ז"ל, בן 25, בינואר 2024.

לפי כתב האישום, חמאד ביצע עבודות שיפוץ במבנה תוך הפרת תקנות הבנייה: בנה תבניות יציקה מצד אחד בלבד של הקיר, בעוד צידו השני נסמך על קיר המבנה הישן.

בנוסף, יצק את כל הבטון בבת אחת במקום בהדרגתיות, ולא בדק את עומס היציקה וחוזק המבנה לפני כן.

כתוצאה מכך לא עמד הקיר הישן בעומס, קרס על שטיינברגר בשעה שישן את שנת הצהריים בחדרו, וכיסה את גופו תחת ההריסות והבטון. הוא פונה לבית החולים ונפטר מחבלות ראש קשות.

בסוף מאי סגרה הפרקליטות את התיק נגד בעל הנכס בעילה של חוסר אשמה. כתב האישום שהוגש היום מתמקד אפוא בקבלן בלבד, אליו מיוחסת האחריות הישירה לאסון.