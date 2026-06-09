ועדת החוקה של הכנסת החלה היום (שלישי) להכין לקריאה ראשונה את הצעת חוק הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי.

בנוסח המעודכן תתמקד ההצעה באיסור הפרעה לתפילה או הנחת תפילין במרחב הציבורי ובמוסדות הממומנים מתקציב המדינה - כל עוד אלו אינם מבוצעים כהפגנה או פרובוקציה. הפרת האיסור תהווה עבירה פלילית.

יוזמת החוק ח"כ גלית דיסטל אטבריאן הבהירה שתשקול להסיר את הסעיף המחייב התקנת מזוזות בכל מוסד ציבורי, אך תשאיר את החובה במקרים שבהם עובד המוסד ביקש זאת.

בדיון דחתה בתוקף את הטענות על כפייה דתית: "החוק הזה הוא חוק של חופש. אני מסורתית, יש למעלה ממיליון אנשים כמוני שהולכים עם ג'ינס, רואים נטפליקס, ורוצים להתפלל באופן אורתודוקסי. גם להם צריכה להיות הזכות להתפלל במרחב הציבורי." היא הביאה דוגמה קונקרטית: "ברמת גן, מנהל בית ספר הפקיע תפילין מחברה שאספו כסף לתפילין משותף כדי להתפלל למען החטופים."

שי גליק, מנכ"ל בצלמו, הביע תמיכה בחוק. "במדינה מתוקנת לא היינו צריכים את החוק הזה כי היו מכבדים אחד את השני. השאלה הפשוטה היא: האם גם לדתיים יש זכות לחיות בתל אביב?"

נגה ארבל ממרכז יכין הוסיפה: "הטענות כאילו החוק נועד לקבוע מסמרות ליהדות הן שקר מוחלט. ההצדקה לקיום המדינה היא שיהודים יוכלו להיות יהודים במרחב הציבורי, כדי שהחגים והשבת יהיו יהודיים. אפשר להתווכח מה נכלל בהגדרה הזו, אבל אף יהודי משום סוג לא יכול לומר ליהודי אחר לא להיות יהודי כמו שהוא מאמין.

"אם מישהו רוצה להתפלל בהפרדה אי אפשר למנוע זאת. החוק אומר שסמכות המדינה לא יכולה להפריע ליהודים להיות יהודים. כל מה שהחוק עושה הוא לעצור את הסמכות לכפות ואומר שאי אפשר להשתמש בה נגד יהדות. מפריע לכם שלא ניתן יהיה לכפות יהדות בדרך ששונה מכם".

מנגד, ח"כ יסמין פרידמן תהתה מה בדיוק אין בחוק הקיים שהחוק החדש בא לפתור: "אילו זכויות אינן מוגנות כיום? כמה מקרים משפטיים קיימים בהם נמנעה מיהודים האפשרות להתפלל?"

ח"כ עוז חיים הוסיף: "החוק אומר ללוחמים שנלחמים כתף אל כתף שאחד שווה יותר ואחד פחות." עו"ד ישי שרון מהסניגוריה הציבורית הזהיר מפני פליליזציה: "להפללה יש משמעות גדולה - רישום פלילי שיכול להרוס חיים של צעירים."

נציגת משרד המשפטים הבהירה כי הצעת החוק תחזור לוועדת השרים לפני קריאה ראשונה, וכי הנוסח צפוי להשתנות עוד באופן משמעותי.

מ"מ יו"ר הוועדה ח"כ יצחק פינדרוס ביקש בסיום הדיון שיישלח נוסח מתוקן עם ההסכמות שיושגו.