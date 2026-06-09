הוועדה למיזמים ציבוריים בראשות ח"כ אוהד טל החלה היום (שלישי) להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור הונאה בכשרות.

הצעת החוק מבקשת לבטל את הגופים הפרטיים בתחום הכשרות ולהחזיר את הסמכות למועצת הרבנות הראשית, לרבנים המקומיים ולרבנות הצבאית בלבד.

טל הסביר את הרציונל: "כשרות אינה רק שירות רגולטורי אלא אחד הביטויים המשמעותיים לאופייה היהודי של מדינת ישראל. הרפורמה שקידמה הממשלה הקודמת העמיקה את הפגיעה במערכת - החוק הנוכחי יחזיר את האחריות לידיים ממלכתיות, יחזק את השקיפות וימנע ניגודי עניינים".

הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר תמך בהצעה וטען כי הרפורמה הקודמת יצרה אנרכיה: "עסקים שנמצאו בהם כשלים חמורים העדיפו, משיקולים כלכליים, לחפש גוף פרטי שיקל עליהם במקום לתקן את הליקויים".

הרב בר הוסיף כי בניגוד לטענות, הכשרות הפרטית דווקא ייקרה את העלויות ב-20% ופגעה בעיקר בעסקים הקטנים.

מנגד, הביקורת מהאופוזיציה ומענף המסעדנות הייתה חריפה.

ח"כ שלי טל מירון תקפה: "מדובר בחקיקה ממשלתית רגע לפני פיזור הכנסת - מחטף פוליטי ללא דיון מסודר".

ח"כ משה טור פז הזהיר מפני מונופול: "הייתה תחרות מפוקחת שהקלה על הצרכנים ועל יוקר המחייה - החוק הזה מנסה לייצר בלעדיות"..

ח"כ אלעזר שטרן הוסיף ביקורת כלפי הרבנות עצמה: "הכשרות של הרבנות הראשית הפכה לעסק משפחתי ובתוכו מושתלת שחיתות. על הרבנות לשאול את עצמה למה הציבור בורח ממנה".

מענף המלונאות נמסר כי עלויות הכשרות בענף מגיעות ל-400 מיליון שקל בשנה, ונציג ענף המסעדות ציין כי הענף נמצא כבר בקיטון של 22% בהכנסות: "כשגוף אחד מקבל בלעדיות - המחיר יעלה".

הרב עמנואל גדג' מארגון רבני צהר הגן על המודל התחרותי: "אנו מפקחים על מעל 350 עסקים ועומדים בכל הסטנדרטים. תחרות עושה טוב לתחום הכשרות ומוזילה מחירים".