ח"כ ינון אזולאי מש"ס תקף הערב בחריפות את המשנה ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד גיל לימון, וטען כי הוא הגורם המרכזי מאחורי הסנקציות נגד הציבור החרדי.

"היא עושה דברו. הוא המוח שמאחורי הכול", אמר בריאיון רדיו 'קול חי'. "בעמוד השדרה שלו הדבר היחיד שעובר הוא שנאה - שנאה לחרדים, לימין ולנתניהו".

אזולאי התייחס לעימות שנרשם מוקדם יותר בוועדת הכנסת בינו לבין לימון, שתיאר שאלות שעלו בדיון כ"פופוליסטיות".

"כשהטחנו ביועמ"שית דברים, היא קמה והלכה. הם לא מסוגלים להתמודד עם הדברים פנים אל פנים. כשהם מגיעים לכנסת, לבית של עם ישראל, הם צריכים להבין שהם לא ירגישו בנוח. המטרה היא שיבינו שיש מחוקק, והמחוקק אומר את דברו".

אזולאי הדגיש כי המפלגות החרדיות אינן מתנגדות להרחבת הטבות לחיילי מילואים ולמשפחות אחרות, אך לא יסכימו שהדבר ייעשה על חשבון בני התורה.

"אל תרימו יד על בני התורה. בכל מקום שבו ינסו לפגוע בהם - נעמוד כחומה בצורה".