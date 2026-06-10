הצעת החוק של יו"ר ועדת הבריאות חה"כ יונתן משריקי (ש"ס) להקמת המרכז למורשת יהדות תימן אושרה אתמול (שלישי) בוועדת השרים לענייני חקיקה.

הצעת החוק רואה אור במטרה לתת מענה לפער הקיים בהכרה, במחקר, בהנצחה ובהנגשה של מורשת יהדות תימן לציבור הרחב ולדורות הבאים.

היוזמה מצטרפת למהלך רחב יותר שמוביל ח"כ משריקי לשימור זיכרון עליית יהודי תימן ומורשתם, כאשר בפברואר אשתקד העביר ח"כ משריקי את הצעת חוק לקביעת יום לציון עליית יהודי תימן, מתוך הבנה שסיפור העלייה, מסירות הנפש, הדרך הקשה לארץ ישראל והתרומה הגדולה לבניין המדינה - חייבים לקבל מקום ברור בזיכרון הלאומי.

על פי ההצעה שאושרה, יוקם מרכז ייעודי שיכלול מכון מחקר, ארכיון ומוזיאון, ויפעל להנצחה, למחקר, לחינוך ולהנגשה של מורשת יהדות תימן לציבור.

"מדובר בצעד חשוב שנועד להבטיח שהמורשת, כתבי הקודש, המנהגים והסיפור ההיסטורי של יהדות תימן יהיו חלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי, החינוכי והמחקרי בישראל", הסביר ח"כ יונתן משריקי.

"מורשת יהדות תימן היא חלק בלתי נפרד מסיפורה של מדינת ישראל. לאחר שקידמנו את יום ציון עליית יהודי תימן, אנחנו ממשיכים במהלך שנועד לוודא שהזיכרון, ההנצחה והמחקר לא יישארו על הנייר - אלא יקבלו מקום חי, ברור ומחייב בזיכרון הלאומי של מדינת ישראל, במחקר, בחינוך, בהנצחה ובתודעה של הדורות הבאים".