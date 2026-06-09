השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קיים ביקור עבודה מקצועי והערכת מצב במרחב ציון של משטרת ישראל.

במהלך הביקור קיבל השר סקירות מודיעיניות ומבצעיות מקיפות על האתגרים הביטחוניים הייחודיים עמם מתמודדים השוטרים בגזרה, לצד הצגת ההישגים והנתונים הסטטיסטיים של התקופה האחרונה במאבק בפשיעה ובהפרות הסדר.

אחת מנקודות המפתח המפתיעות בביקור הייתה פגישתו של השר עם עשרות שוטרים חרדים המשרתים במרחב.

במהלך המפגש הוצגו נתונים המצביעים על עלייה משמעותית וחדה בגיוס צעירים מהמגזר החרדי לשורות משטרת ישראל בשנים האחרונות.

השוטרים שיתפו את השר בחוויותיהם מהפעילות המבצעית בשטח וסיפרו על שיתוף הפעולה המוצלח והרגיש שהם מייצרים עם הקהילה החרדית המקומית בבירה. בן גביר הגדיר את התופעה כמגמה מבורכת המהווה מודל חיוני שמחזק את המשטרה והציבור כאחד, והצהיר כי ימשיך לפעול בכל הכוח להרחבת שילובם של חרדים בכלל גופי הביטחון.