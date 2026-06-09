12 ראשי ישיבות הסדר בולטות פרסמו הודעה משותפת בה הצהירו כי יאסרו על תלמידיהם להתגייס לחיל השיריון.

הצעד ננקט בעקבות החלטת צה"ל לקדם פיילוט לשילוב לוחמות בתוך הטנקים שצפוי לצאת לדרך בגיוס נובמבר.

במכתבם הביעו הרבנים כאב עמוק וזעם על מה שהגדירו כתשובה רופסת של מדינת ישראל וצה"ל שלא התנגדו להחלטת בג"ץ לחייב שילוב לוחמות בשריון.

הרבנים הדגישו כי קדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל ולהצלחה במיגור האויב בשדה הקרב, והבהירו כי הכנסת חיילות לטנקים יחד עם חיילים, פוגעת באופן רוחני ומעשי ביכולת המבצעית.

לדבריהם, שירות בשריון במתכונת הזו אסור על פי ההלכה, ועל כן הם מנחים את תלמידיהם שלא להתגייס לחיל עוד.

הרבנים הבהירו כי התלמידים ימשיכו להתגייס ליתר היחידות הקרביות והדגישו כי על צה"ל למצוא פתרונות ומסגרות קרביות מתאימות לרוח ההלכה עבור בני ישיבות.

על המכתב חתמו הרב דוד פנדל ראש ישיבת שדרות, הרבנים חגי לונדין וטל שאוליאן ראשי ישיבות חולון, הרבנים אליקים לבנון ושחר אימבר מישיבת אלון מורה, הרב ברוך וידר ראש ישיבת הכותל, הרב יהושע ואן דייק ראש ישיבת איתמר, הרב נועם ולדמן ראש ישיבת ניר, הרב יוסי רודריגז ראש ישיבת אילת, הרב אליהו רחמים זיני ראש ישיבת אור וישועה והרב יעקב ידיד ראש ישיבת ההסדר בכרמיאל.