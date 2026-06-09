מעמד מרגש התקיים ביום ראשון בישיבת ההסדר "אורות משה" בראש העין, עם הכנסת ספר תורה חדש ומהודר להיכל הישיבה. מאות תלמידים, בוגרים, תושבי העיר ואורחים ליוו את ספר התורה בתהלוכה חגיגית ברחובות העיר, בליווי שירה, ריקודים ומעגלי שמחה.

את האירוע כיבדו בנוכחותם רב העיר ראש העין הרב יחיאל בסיס, ראש העיר רז שגיא, רבני קהילות, חברי מועצת העיר ואישי ציבור נוספים, שבירכו על חיזוק עולם התורה בעיר ועל תרומתה של הישיבה לחיי הקהילה.

האירוע החל במעמד כתיבת האותיות האחרונות בספר התורה ועם הגעת ספר התורה לישיבה נערך מעמד הכנסת ספר התורה להיכל, ולאחריו התקיימה סעודת מצווה בהשתתפות ציבור רחב. ספר התורה נתרם על ידי מרדכי חלא ומשפחתו, בן דודו של ראש הישיבה, לעילוי נשמת אביו, ר' אהרון בן יחיא זצ"ל, ולרפואתו השלמה של בנו, נהוראי יוסף בן שירה ומרדכי.

"השמחה הגדולה שראינו ברחובות ראש העין היא ביטוי לאהבת התורה ולחיבור המיוחד שקיים בין הישיבה לבין תושבי העיר", אמר ראש הישיבה, הרב גלעדי חלא, "לראות תלמידים, בוגרים, משפחות וילדים רוקדים יחד סביב ספר התורה זו זכות גדולה עבורנו. אנו מודים לתורם היקר ולבני משפחתו על המתנה החשובה שהעניקו לישיבה, ומתפללים שבזכות התורה הקדושה יזכו לברכה, לישועה ולרפואה שלמה. נמשיך בעזרת ה' להרחיב את גבולות התורה והקדושה ולהאיר את פניה של התורה לכלל תושבי העיר והאזור".

מנהל הישיבה יצחק יאיר תנעמי מוסיף: "הישיבה מציינת בגאווה 15 שנות עשייה של חסד, ציונות ותורה בעיר. התחלנו כגרעין קטן, וכיום, להודות לה', הישיבה שוקקת חיים ומונה כ-120 תלמידים מצוינים המהווים את חוד החנית התורני של האזור. הכנסת ספר התורה הנוכחית מסמלת עבורנו שלב חדש של התרחבות.

אנו עומדים ממש בימים אלו לפני רגע היסטורי - תחילת בנייתו של בניין הקבע המפואר של הישיבה שיוקם במרכז העיר. המבנה החדש יאפשר לנו להכפיל את שורותינו, להעמיק את העשייה הברוכה למען הקהילה ולשמש עוגן רוחני איתן ומרכזי עוד יותר לכלל תושבי ראש העין".