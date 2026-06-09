לרגל יום השנה לפטירתו של הרב שג"ר, שיתף הרב נחמיה רענן בזיכרונות מתקופת לימודיו בישיבת שיח, והצביע על תכונה אחת שאפיינה יותר מכל את ראש הישיבה - המחויבות לאמת ולכנות. דווקא ברגעים הפשוטים והבלתי מתוכננים התגלתה אישיותו המיוחדת של הרב שג"ר במלוא עוצמתה.

הרב רענן סיפר כי בשנים הראשונות של ישיבת שיח למדו בה בעיקר בוגרי צבא ואנשי השלב השני במסלול ההסדר. בשלב מסוים עלתה מחשבה לפתוח גם שיעור א', והרב שג"ר ביקש לשוחח עם התלמידים הוותיקים כדי להסביר את חשיבות המהלך ולגייס את תמיכתם.

במהלך אותה שיחה, לאחר שהרב שג"ר הציג את תפיסתו ואת הסיבות למהלך, הפתיע אחד התלמידים את הנוכחים בשאלה ישירה וחריגה. "הרב, מה כל האריכות של ההסבר והדיבורים? תגיד דבר פשוט: שמעון גרשון רוזנברג רוצה להיות ראש ישיבה. מה כל האריכות?".

הרב רענן סיפר כי התגובה בחדר הייתה מיידית. "היינו בהלם. כלומר, איך אתה אומר כזה משפט לרב שג"ר?". הוא הוסיף כי עצם האפשרות להשמיע אמירה כה בוטה העידה על האווירה המיוחדת ששררה בישיבה, אך גם בתוך אותה פתיחות היה מדובר באמירה שחצתה את גבולות השיח המקובלים.

אלא שהרגע שנחרת בזיכרונו יותר מכל היה דווקא מה שהתרחש לאחר מכן. "הפלא הגדול בסיפור הזה זה התגובה של הרב שג"ר. אנחנו בשוק, רצינו לראות מה הולך לקרות עכשיו. הרב שג"ר לא הניד עפעף. הוא ענה בצורה הכי פשוטה וגלויה וישירה".

הרב שג"ר לא ניסה להכחיש את הדברים ולא התחמק מהשאלה. "אתה מדבר על אמביציות אישיות? זה ברור שיש לי. מה, אני לא בן אדם? אני מדבר על זה שעל גבי האמביציות יש גם ערכים ודברים חשובים".

הרב רענן רואה בתשובה הזו ביטוי מובהק לדמותו של הרב שג"ר. "זה כל כך הרב שג"רי, זה כל כך חותמו אמת של הרב שג"ר. הכנות הזאת. הוא לא בא להסתיר שום דבר. אמביציות אישיות יש לי".

לא פחות מתוכן הדברים, הרשימה אותו הדרך שבה נאמרו. "הדבר היותר מדהים מהתוכן של התשובה זה איך שזה נאמר, בצורה כל כך פשוטה וישירה. הרב שג"ר לא התרגש. אפילו לא ראיתי שהוא נעלב מהשאלה או משהו כזה".