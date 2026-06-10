יו"ר רע"מ ח"כ מנסור עבאס זועם על שתיקת המפלגות הערביות כלפי מה שהוא מכנה קמפיין הכפשה המופנה אליו, אל רע"מ ואל התנועה האיסלאמית.

בעמוד הפייסבוק שלו העלה עבאס דוגמאות לתגובות ביקורתיות נוקבות, שאחת מהן כינתה את התנועה האיסלאמית "התנועה האיסלאמית הציונית" ואותו כ"נבל" המעוניין להשלים את הרוב הנדרש לקואליציה של הממשלה הבאה.

בהודעה שפרסם ציין עבאס כי המתין בסבלנות שלושה ימים בתקווה שמנהיגי מפלגות חד"ש ובל"ד יפרסמו הודעת גינוי נגד המשמיצים והעומדים מאחוריהם; ואולם, לאכזבתו, איש לא נקט צעד כלשהו כדי לעצור את "האלימות המילולית".

עבאס הוסיף וטען כי מנהיגי חד"ש ובל"ד לא עמדו בהתחייבויותיהם לרע"מ במהלך השיחות על הקמת רשימה משותפת לבחירות הקרובות - לכבד את עקרון הפלורליזם הפוליטי.

הוא האשים את מנהיגי חד"ש ובל"ד באחריות להכשרת הקרקע ואף ביוזמה להתניע קמפיין ההשמצות נגד רע"מ, במקום לפעול באופן רציני להגיע לשותפות ולהסכמה בין המפלגות הערביות.