הדיין הרב יאיר בן מנחם נשא דברים באזכרת השלושים לרב אריה שטרן והקדיש את דבריו לתיאור דמותו הייחודית של הרב, כפי שהכיר מקרוב במשך שנים.

הוא תיאר כיצד למד מהרב שטרן הבנה עמוקה יותר של תפילת החכמים 'שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי'. "למדתי ממנו שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי - לא שישמחו שאם נכשלתי הם תיקנו, אלא למדנו ממנו איך לשמוח בסברה הטובה של החבר. למדנו ממנו מה זו ירושלים שהופכת את כל ישראל חברים".

הרב בן מנחם סיפר כי זמן קצר לפני בחירתו של הרב שטרן לרבה של ירושלים, נפגש עמו ושמע ממנו על חזונו לתפקיד. "הוא קרא לי ואמר: 'תראה, ברוך השם יש את הרבנות, אבל אני מבקש שהרבנות שלי בירושלים תהיה רבנות שמחברת העיר שחוברה יחדיו'".

הרב שטרן ביקש להקים מסגרת קבועה שבה ייפגשו תלמידי חכמים מרקעים שונים לליבון סוגיות תורניות. "אמרתי לו: הרב, איך אני קשור? והוא אמר לי, 'אל תדאג, אנחנו נכנס את התלמידי חכמים הללו, אתה תראה'".

בהמשך אכן התקיימו מפגשים קבועים שבהם השתתפו תלמידי חכמים ממגוון רחב של בתי מדרש וזרמים. "היו מובחרים שבמובחרים, מהזרם הליטאי ומהזרם החסידי, וממרכז הרב ומישיבת הגוש ועוד כהנה וכהנה", סיפר. למרות חילוקי הדעות והוויכוחים שהתעוררו סביב סוגיות מורכבות, הרב שטרן הצליח ליצור אווירה מיוחדת של כבוד הדדי והקשבה.

"הנושאים שעלו לדיון היו קשים, אבל ר' אריה, בנוכחות שלו, בגאונות שלו, תמיד הצליח לכוון את הדברים כך שבסופו של דבר הכול היה בנעימות מופלאה".

גם בביתו של הרב הורגשה השמחה המיוחדת שליוותה את המפגשים הללו. "שמעתי את זה אחר כך גם מהרבנית. ראינו עונג מיוחד על הפנים של הרב. היכולת הזאת ללבן תורה בסוגיות מורכבות בציבור שהוא מגוון, ובנועם - הִשרתה על כולנו ברכה גדולה".

בהמשך תיאר הרב בן מנחם את דמותו האישית של הרב שטרן ואת יחסו החם לתלמידיו ולבני שיחו. "זכיתי ברוך השם למבט חם, ללב אוהב, לקרבה. זה פלא. הוא אמר לי פעם: 'הרב יאיר, גם אם אני לא אתכנן את סדר היום שלי, הוא תמיד יהיה עמוס. מרגע שנכנסתי לרבנות ירושלים, תמיד עמוס'. ותמיד בתוך העומס היה לו זמן".

לקראת סיום אמר הרב בן מנחם כי עבורו היה הרב שטרן הרבה מעבר למנהיג ציבור. "עבורי הוא היה גם רבי אבא, כי רב שהוא גם אב לתלמידיו מגדל אותם ומרומם אותם. זה מה שהוא המשיך לעשות גם בתפקיד של הרבנות בירושלים".

עוד הוסיף כי המשך דרכו של הרב שטרן מחייב שילוב נדיר של גדלות תורנית וגדלות אנושית. "בשביל להמשיך דבר שכזה צריך דמות גדולה, ענק בתורה, אבל לא פחות מכך ענק במידות, שתדע לגשר ולחבר, לעשות עם ישראל חברים ולחבר שמיים וארץ".

בסיום הביע תקווה כי המורשת שהותיר אחריו הרב שטרן תמשיך להאיר גם בשנים הבאות. "הלוואי ונזכה שהמסורת הזאת של רבנים כל כך גדולים בדמותו ובאורו של הרב אריה תמשיך, שנזכה בעזרת השם את האור הגדול הזה להוסיף ולהאיר".