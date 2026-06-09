טאהר אל-נונו, יועץ התקשורת של מנהיג חמאס, מדווח על התקדמות בשיחות הנערכות בקהיר בין נציגי חמאס לנציגי הארגונים הפלסטיניים, בנוגע לניסוח עמדה משותפת בנושא מפת הדרכים שהגישה חמאס למתווכים, בניסיון לקדם את תכנית הנשיא דונלד טראמפ להסדר ברצועת עזה.

בהודעה שפרסם ציין אל-נונו כי "השיחות עסקו בכל הנושאים הקשורים לשלב הראשון של הסכם הפסקת האש: ביסוס הזכויות המדיניות של העם הפלסטיני, זירוז הגעת הוועדה הלאומית המנהלת של רצועת עזה והעברת כל הסמכויות אליה, הגדלת הסיוע ההומניטרי, תחילת שיקום רצועת עזה ונסיגת הכוחות הישראליים מכל שטח הרצועה".

בראש משלחת חמאס לשיחות בקהיר עומד ח'ליל אל-חיה, מנהיג חמאס ברצועת עזה, אשר נפגש עם שרי המודיעין המצרי והטורקי ועם ראש ממשלת קטאר, לצד פגישותיו עם נציגי הארגונים הפלסטיניים.

ובתוך כך, גורמים בכירים מסרו לערוץ "אל-קאהירה אל-אח'באריה" כי מצרים, קטאר וטורקיה פועלות בתיאום ביניהן כדי להאיץ את המגעים ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש.

על פי הדיווח, שלוש המדינות רואות חשיבות בהמשך יישום הסכם הפסקת האש, והן מפעילות לחצים לקדם את תחילת שיקום רצועת עזה ללא דיחוי נוסף.