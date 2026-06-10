פרשן חדשות 12 עמית סגל מעריך שגם בקואליציה יודעים שח"כ טלי גוטליב עשתה מעשה שלא יעשה, כשחשפה את בעלה של שקמה ברסלר העובד בשב"כ, אבל אימת הפריימריז גורמת לח"כים לשתוק.

"מה פשענו שאנחנו צריכים לראות את מופע האימים של טלי גוטליב שהפקירה חיים של איש שב"כ - וזה לא משנה אם הוא נשוי לאדם שבעיני תרם לסרבנות הבזויה - ומגיע לו את כל הרע שבעולם. זה בכלל לא רלוונטי", אמר סגל.

הוא הוסיף "גוטליב, בהתקף היבריס ואגו שיש לה והיעדר כל רסן בין המחשבה לאמירה, פשוט סיכנה איש שב"כ. מי שאומר את זה הוא לא אני, גלי בהרב-מיארה או שקמה ברסלר. אומר את זה דוד זיני. אני יודע שעוד דקה יאמרו שגם הוא קפלניסט. איש לא יחמוק מהגורל שהכינה לו טלי גוטליב".

לדבריו "אני כל כך מרחם על חברי הקואליציה כי אני יודע מה הם חושבים בלב. הם יודעים שאם ח"כ ערבי היה עושה את אותו מעשה הוא היה נכנס לצינוק - אבל אימת הפריימריז המדומה ניצבת עליהם. אני רואה כמה חודשים לקח לישראל כ"ץ לחתום על תעודת החיסיון. נתניהו הרי התחרט מזמן על טלי גוטליב. צריך צדיק אחד בסדום שיחקום ויגיד: 'טלי גוטליב, הקונספירציות המטורפות שלך, לא בבית ספרנו'".