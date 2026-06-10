נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לכתב רשת ABC כי אינו בטוח אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודד לכהונה נוספת.

"אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? כי אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. בקרוב מאוד ננצח במלחמה בדרך זו או אחרת, ואתה יודע שהוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. זה בסדר, בדיוק כמו שאני נשיא בזמן מלחמה", אמר טראמפ.

טראמפ הציג בנוסף גרסה מעט שונה של מה שהתרחש בשיחתו עם נתניהו לאחר שאיראן הפרה את הפסקת האש ושיגרה טילים לעבר ישראל, ואמר כי הוא אכן ביקש מראש הממשלה ישירות להמתין עם תקיפה באיראן.

טראמפ ציין כי אמר לנתניהו: "אני לא רוצה לעשות שום דבר שיפגע בעסקה, אבל אמרתי, 'אתה חייב להשתמש בשיקול הדעת שלך. פשוט צא והשתמש בשיקול הדעת שלך', אבל אני לא רוצה שהעסקה תיפגע".

הנשיא הצהיר בנוסף כי מתקפת הנגד הישראלית באיראן ביום ראשון הייתה "מיותרת" בעיניו, אך ציין שהוא מבין מדוע ישראל עשתה זאת. לדבריו, "כשמתקיפים אותך, באמת חייבת להיות פעולת תגמול".