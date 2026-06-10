הרב דוד פנדל משיב לביקורת צילום: באדיבות המצלם

הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר בשדרות, המונה מאות תלמידים, פרסם הבוקר (רביעי) סרטון בו הוא מסביר את מה שעומד מאחורי ההחלטה להפסיק לשלוח תלמידים לשריון, בעקבות החלטת בג"ץ על שילוב נשים במערך הלוחם.

לדברי הרב, לא מדובר חלילה בקריאה לסרבנות, כלשונו, אלא בדרישה לגיטימית של התלמידים הלוחמים בעלי פרופיל שאיננו מתאים לחי"ר, לכך שצה"ל ימצא פיתרון המאפשר להם להמשיך להתגייס לשיריון בצורה שלא תהיה אסורה עליהם.

"אנחנו מייצגים אלפי תלמידים שהם חיילים, מלאים מוטיבציה, מלאי רצון, שרוצים להישאר בכל מקום, משרתים, מוכנים למסור את נפשם למען אהבת הארץ, אהבת המדינה, ורוצים בכל כוחם להיות חלק מהמאמץ הלאומי וחלק מצה"ל", הצהיר הרב פנדל.

הוא הדגיש "צה"ל לא מאפשר זאת. פתאום באמצע מלחמה בצורה הכי לא מובנת, מכניסים לתוך הטנק בנות, שזה אסור על פי ההלכה על פי כל הרבנים מכל גוני הקשת. גם 'קיצוניים', גם ליברלים, כל רב שתשאלו - אצל כל הרבנים זה דבר מוסכם".

הרב הבהיר כי מדובר בדרישה של הלוחמים בשטח. "לא צריך לשאול את הרבנים, תשאלו את החיילים, הם באים אלינו, הם למדו הלכה, הם קיבלו את זה מהבית, קיבלו את זה מעצמם, לא רוצים להיות במקום שאסור להם. זה כמו שהצבא קיבל על עצמו שלא מכריחים חלילה לחלל שבת, או לאכול מאכלות אסורות, גם טהרת המחנה, זה כל כך פשוט".

על הטענה לסרבנות הגיב "מי מעיז לדבר על סרבנות? החבר'ה רוצים לשרת, מחפשים איך לשרת, מחפשים בכל כוחם להיות חלק מהמאמץ הלאומי הזה. אנא תנו לנו ולא נפלג ולא נשסע. רוצים למצוא פתרון נכון עם מדינת ישראל".

בעקבות ההחלטה לערב לוחמות בטנקים, 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהם לחיל השריון החל מהגיוס הבא.

המהלך מגיע שבוע לפני הליך החיול של התלמידים לגיוס הקרוב, ובעקבות החלטת בג"ץ המחייבת את שילובן של לוחמות בשריון. במכתב ששלחו ראשי הישיבות, הם דרשו מצה"ל למצוא פיתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאיננו מאפשר שירות בחי"ר.