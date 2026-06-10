ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון לנסות, בדיוק כמו במערכת הבחירות הקודמת, לייצר ריצה משותפת של מפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית כדי למקסם את קולות הימין, כך דיווח עמית סגל בחדשות 12.

על פי הדיווח, כדי לרכך את המהלך ולשכנע את השניים לחתום על ההסכם, מציע ראש הממשלה שני מקומות משוריינים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, עבור נציג מטעמו של בן גביר ונציג מטעמו של סמוטריץ'.

היוזמה של נתניהו נתקלת בשלב זה בהתנגדות של שני ראשי המפלגות שאינם מעוניינים בריצה משותפת.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מעריך שמפלגתו יכולה להשיג לבדה בין שמונה לעשרה מנדטים. סמוטריץ' מתנגד למהלך שכן ברשימה כזו הוא ייאלץ להידחק למקום השני.

כדי לפתור את הבעייה,נתניהו מנסה לשווק לשניים את החיבור כמהלך טכני בלבד, תוך הבטחה מפורשת כי הם יוכלו להתפצל באופן מיידי לסיעות נפרדות מיד לאחר יום הבחירות. במקביל הוא ינסה להפעיל עליהם לחץ פוליטי וציבורי כדי שיסכימו למהלך.